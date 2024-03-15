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Yeniden İstanbul! AK Parti 'Büyük İstanbul' mitinginin tarihi belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Yeniden İstanbul! AK Parti ’Büyük İstanbul’ mitinginin tarihi belli oldu

Türkiye yerel seçimlere gün sayarken AK Parti ise yerel seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi İstanbul'daki en büyük buluşmasının 24 Mart'ta yapılacağını duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ 24 MART PAZAR SAAT 14.00'DA
Osman Nuri Kabaktepe, mitingin 24 Mart pazar günü saat 14.00'da Atatürk Havalimanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

"HAZIRIZ, KARARLIYIZ VE AZİMLE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Kabaktepe şu ifadeleri kullandı: 'Yeniden İstanbul, Sadece İstanbul' diyerek çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde buluşuyoruz. Hazırız, kararlıyız ve azimle İstanbul için çalışıyoruz. Tüm İstanbullu vatandaşlarımızı bekliyoruz.

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31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi için tarih belli oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 24 Mart'ta AK Parti'nin büyük İstanbul mitingi düzenleyeceğini açıkladı.

"HAZIRIZ, KARARLIYIZ VE AZİMLE İSTANBUL İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

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