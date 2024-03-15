AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Ankara ve İstanbul’daki son durumu paylaştı!
31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler sayılı günler kala AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin çalışmaları değerlendirdi. Anketlerdeki son durum hakkında açıklama yapan Şahin, "Bir siyasi zaferle bu seçimden çıkacağımızı düşünüyoruz. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehri tekrar AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle buluşturacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 15.03.2024
14:01 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
14:04
Yerel seçime sayılı günler kala, partiler çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de yerel seçim sonuçları hakkında ilk değerlendirmeleri açıklamaya başladı. Canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, anketlerdeki son durumu açıkladı.
İstanbul ve Ankara'daki anketlerde önde olduklarını belirten Şahin,
"İstanbul'da 5 yıllık kayıp dönemi sona erdireceğiz. Vaatler yerine getirilmedi. Ulusal siyasetle ilgili rüyalara kapıldılar. İstanbullu seçmenler bunu gördü, sandıkta şehirlerinin menfaatlerini düşünerek noktalayacaklarını düşünüyorum. 24 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın mitingi var. Bu her seçimde son 1 hafta kala İstanbul mitingi olur. Hiçbir partinin tabanının dayatmalara boyun eğmeyeceğini düşünerek oy kullanacaklarını tahmin ediyorum.
Şuraya oy kullanın diye bir adrese yönlendiriliyor seçmen. Tüm İstanbullular adayları ölçerek en doğru kararı vereceklerini düşünüyorum. YRP'nin üst yönetimi AK Parti'ye kaybettirmek için çalışıyor. YRP'nin adaylarının seçimi kazanması mümkün değil. YRP seçmenine en yakın parti AK Parti'dir. Sandıkta tercihleri AK Parti olacaktır. Ne yeniden YRP, ne CHP ne DEM Parti istediklerini bulamayacaklar" ifadelerini kullandı.
"ANKARA'DA ÇOK HIZLI MESAFE KAYDETTİK"
Yerel seçimden siyasi zaferle çıkacaklarını belirten Fatih Şahin,
"Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyükşehri tekrar AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle buluşturacağız. Bu kampanya dönemi Ankara'da en hızlı mesafe kat ettiğimiz ve oyumuzu en hızlı şekilde artırdığımız seçim oldu. Mansur Yavaş'ın aday olacağı belliydi. 18 Ocak'ta Turgut Altınok'un açıklanmasıyla birlikte, sonrasında yaptığımız anketlerde başa baş geldiğini gördük ve geride bıraktığımız 1,5 ay içerisinde çok hızlı mesafe kaydettik. Durumun hiç kendilerinin söylediği gibi olmadığını ve bugün itibariyle önde olduğumuzu da çok çok daha iyi bir yerde seçimi tamamlayacağımızı görüyoruz" açıklaması yaptı.
MANSUR YAVAŞ SÖZÜNÜ TUTMADI
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde verdiği sözü tutmadığını belirten AK Partili Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti: Öndeyiz çünkü sahada şunu görüyoruz. Ankara'ya verilen sözler tutulmamış. 58 km metro yapma sözü verdi Yavaş, 1 km dahi yapmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 51 km metro yapma sözünden bahsetti. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilktir. Bir vaatte bulunuyorsunuz, gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sonraki vaadinizde indirimde bulunuyorsunuz. Çok çarpıcı olduğu için şu örneği de vermek istiyorum. Mansur Yavaş her mahalleye bir kreş yapma sözü verdi. Geride kaldığımız 5 yılda bir tane kreş yaptı. Bu Ankara'yla dalga geçmektir. 18 tanesinin de tabelasını değiştirdi ve Ankara'nın her bir yanına kendi resimleriyle birlikte 20 tane kreş yaptım diye asma cüretini de gösterebiliyor. İstanbul'da da benzer bir şey oldu, vaatlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gerçi kendileri de hatırlamıyorlar. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaşırtıcı ve güzel bir neticeyle Ankara seçimlerini önde kapatacağımızı söyleyebilirim.