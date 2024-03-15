AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Ankara ve İstanbul’daki son durumu paylaştı!

MANSUR YAVAŞ SÖZÜNÜ TUTMADI

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 seçimlerinde verdiği sözü tutmadığını belirten AK Partili Şahin, açıklamalarına şöyle devam etti: Öndeyiz çünkü sahada şunu görüyoruz. Ankara'ya verilen sözler tutulmamış. 58 km metro yapma sözü verdi Yavaş, 1 km dahi yapmadı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantıda 51 km metro yapma sözünden bahsetti. Bu Türk siyasi tarihinde bir ilktir. Bir vaatte bulunuyorsunuz, gerçekleştirmiyorsunuz. Bir sonraki vaadinizde indirimde bulunuyorsunuz. Çok çarpıcı olduğu için şu örneği de vermek istiyorum. Mansur Yavaş her mahalleye bir kreş yapma sözü verdi. Geride kaldığımız 5 yılda bir tane kreş yaptı. Bu Ankara'yla dalga geçmektir. 18 tanesinin de tabelasını değiştirdi ve Ankara'nın her bir yanına kendi resimleriyle birlikte 20 tane kreş yaptım diye asma cüretini de gösterebiliyor. İstanbul'da da benzer bir şey oldu, vaatlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Gerçi kendileri de hatırlamıyorlar. Ankara'da öndeyiz ama ayağımızı gazdan çekmiyoruz, son sürat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şaşırtıcı ve güzel bir neticeyle Ankara seçimlerini önde kapatacağımızı söyleyebilirim.