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Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri! PKK’ya ortak operasyon yakın mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri! PKK’ya ortak operasyon yakın mı?

Irak ile son 4 günde 3 kritik toplantı gerçekleştirildi ve bu toplantıların ardında Irak terör örgütü olan PKK’yı “yasaklı örgüt” ilan etti. Bu açıklamadan sonra terör Irak’tan nasıl temizlenecek? Ortak operasyon kapıda mı? A Haber’de yayınlanan Aklın Yolu programında uzman isimler PKK’yı bitirme mutabakatı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak'ın başkenti olan Bağdat'ta güvenlik zirvesi gerçekleştirdiler. Görüşmede terörle mücadele ve askeri iş birliği konularına yer verildi. Bağdat Zirvesi'nin ardından ortak operasyon gerçekleştirilecek mi? İşte uzman isimlerin A Haber'de değerlendirmelerde bulundu programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin

Bu diplomatik süreç bugün başlamadı geçen yıldan beri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler sürekli olarak gidip geldiler ve aralık ayında bir karara varıldı bu gidişat bu adımın habercisiydi. Başkan Erdoğan'da bu yaz bu işi bitireceğiz dedi. Güvenlik koridorundan bahsetti bunun diplomatik yönü bir.

İkincisi bu bir strateji değişikliği eğer geriye gidecek olursak Irak'ın bölünmesinin asıl sebebi olan Irak – İran savaşı ile burada oluşan boşluğu PKK'nın yerleşmesi ile burada yeni bir süreç başlatmış ve gördüğünüz üzere burada PKK terör örgütü coğrafyayı kullanarak Suriye'deki militanlarını bu bölgeye çekmeye başlamışlar. 2003 harekatı ile karşımızda parçalı bir Irak oldu.

Yeni strateji nedir diye baktığımızda Ankara, Bağdat ve Erbil ile yeni bir süreç başlatılmıştır. Burada amaç PKK terör örgütünün bölgeden tamamen temizlenmesidir. Acil olarak alınan kararlar ve Başkan Erdoğan'ın Nisan'daki son ziyaretinden sonra orta vadede alınacak kararlar var fakat en önemlisi bizim burayı ekonomik olarak da kalkındıracak olmamız. Yeni yapılacak İpek yolu üzerinden ekonomik kalkınma oluşacak.

Hedef bu bölgelerin temizlenmesi. Dikkat ederseniz Gara birinci yerleşim noktası ve buralarda ki mağaraların içine yerleşmek suretiyle zarar verdiklerini biliyoruz PKK terör örgütünün. TSK yavaş yavaş aşağı doğru karakolları kurmuş durumda. Nisana kadar olan süreçte PKK ya bu bölgeyi boşaltacak ya da dünyayı zindan edecekler. İlk hedef Gara. Mağaralara girip baharda çıkıp bizim insanımızı katledemeyecekler. Türkiye'nin canına tak etti ve bu durum artık bitti. Harekatın birinci stratejik önceliği bu bölgenin Sincan bölgesine kadar olan sızmayı önlemesi ve burada bölgenin alan kontörlünün tamamen Türkiye'ye geçmesi. Başkan Erdoğan'ın çemberi daraltmaktan kastı bu.

BAĞDAT ZİRVESİNDEN ÇIKAN KARARLAR

Terör örgütü PKK Irak'ta yasaklı örgüt ilan edildi

PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu vurgulandı

Örgüt uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler ele alındı

Mutabakat zaptı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak

Terörle mücadele ve birçok alanda ortak daimi komiteler kurulacak

Çeşitli sınamalar karşısında takınılacak ortak tutum vurgulandı

Görüşmeler düzenli ve kesintisiz şekilde sürecek

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger

Irak'ta istikrar olması lazım. Elinde zenginlik var ama bunu bir türlü paraya dönüştüremiyor. Bu Saddam zamanında da böyleydi. Irak hükumeti, İran'ın kendisi üzerinde kurduğu hegemonyadan da kurtulmanın bir aracı olarak bu iş birliğini görüyor.

Ceyhun Bozkurt

Türkiye Irak ile bu kadar yoğun diplomasiyi sadece PKK ile mücadele için yapmıyor. Amerika sıkışmış durumda. Zaten birçok soru ile daha da derinleşti. Körfez savaşı ile başladı. Dediğimiz gibi sadece PKK boyutu yok ki kalkınma yolu projesi küresel denklemi etkileyecek. Hürmüz boğazını, Bab El Mandeb'i ve Süveyş kanalını etkileyecek. Türkiye'nin güvenliği altına girecek bir bölge oluyor.

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