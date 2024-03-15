Irak’taki güvenlik zirvesinin şifreleri! PKK’ya ortak operasyon yakın mı?

Hedef bu bölgelerin temizlenmesi. Dikkat ederseniz Gara birinci yerleşim noktası ve buralarda ki mağaraların içine yerleşmek suretiyle zarar verdiklerini biliyoruz PKK terör örgütünün. TSK yavaş yavaş aşağı doğru karakolları kurmuş durumda. Nisana kadar olan süreçte PKK ya bu bölgeyi boşaltacak ya da dünyayı zindan edecekler. İlk hedef Gara. Mağaralara girip baharda çıkıp bizim insanımızı katledemeyecekler. Türkiye'nin canına tak etti ve bu durum artık bitti. Harekatın birinci stratejik önceliği bu bölgenin Sincan bölgesine kadar olan sızmayı önlemesi ve burada bölgenin alan kontörlünün tamamen Türkiye'ye geçmesi. Başkan Erdoğan'ın çemberi daraltmaktan kastı bu.

BAĞDAT ZİRVESİNDEN ÇIKAN KARARLAR

Terör örgütü PKK Irak'ta yasaklı örgüt ilan edildi

PKK'nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi olduğu vurgulandı

Örgüt uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler ele alındı

Mutabakat zaptı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılacak

Terörle mücadele ve birçok alanda ortak daimi komiteler kurulacak

Çeşitli sınamalar karşısında takınılacak ortak tutum vurgulandı

Görüşmeler düzenli ve kesintisiz şekilde sürecek