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Havayollarında yolcu sayısından büyük artış! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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Havayollarında yolcu sayısından büyük artış! Bakan Uraloğlu rakamları açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayollarını kullanan yolcu sayısının şubat ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 25,5 artığını ve bunun rekor bir artış olduğunu açıkladı.

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