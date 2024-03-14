Turgut Altınok'tan taksici esnafına 'sıfır araba' sözü: Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, taksici esnafına hitaben, "Biz Büyükşehir Belediyesi olarak arabayı alacağız, sizlere vereceğiz. Gaz ve yedek parça gideri kadar aylık 45-50 bin lira para ödeyeceksiniz, 2,5-3 yıl içinde araba sahibi olacaksınız. Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız. Taksicilerimize, bunu yapacağız." dedi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Taksici esnafıyla bir araya gelen Altınok, burada yaptığı konuşmada, taksici esnafının tatil ve pandemi gözetmeden kamu hizmeti sunduğunu belirtti.
Kente gelen turist sayısını artırmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçireceğini söyleyen Altınok, "Ayrıca araçlarınızı yenileyeceğim. Ankara'da trafik maalesef çile haline geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Efendim esnafın böyle bir beklentisi var' diye ilettim. Her sene araç girişi var. Bu trafiği yol yaparak çözeceksin." ifadesini kullandı.
"SIFIR ARABANIZI ALACAĞIZ VE GAZDAN KURTULUYORSUNUZ"
Tedbir alınmazsa 3 yıl içinde Ankara trafiğinin İstanbul'dan kötü olacağını dile getiren Altınok, taksici esnafını destekleyecek projeleri hayata geçireceklerini belirtti.
Ankara'da yaklaşık 8 bin taksinin hizmet verdiğini söyleyen Altınok, şunları kaydetti:
"Biz Büyükşehir Belediyesi olarak arabayı alacağız, sizlere vereceğiz. Gaz ve yedek parça gideri kadar aylık 45-50 bin lira para ödeyeceksiniz, 2,5-3 yıl içinde araba sahibi olacaksınız.
Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız. Taksicilerimize, bunu yapacağız. Hiçbir yerde de söylemedim. Hem yeşil bir çevre hem daha temiz bir Ankara hem havası daha temiz bir şehir. Bir taraftan gaz ve yedek parça giderinden kurtuluyorsunuz, 600-650 kilometrede menzilleri var. Şarj istasyonlarını yapacağız. Dolayısıyla böyle kökten meselenizi çözeceğiz. Bunun maliyeti 8 milyar 800 milyon lira yapar. Efendim koruma kalkanı istiyorsanız kurşun geçirmez onu da yapacağız. UKOME ile ilgili olan işleriniz bizimle olacak.
Duraklarınızı yapacağız ve büyükşehirde kira almayacağız. İlçelere (kira ücreti) bir şey diyemiyorum. Taksici esnafımıza bunu dünyada yapıyorlar. Avrupa'da belediye, taksici esnafının tek tip aracını alıp veriyor. Türkiye'ye biz ilk defa yeni bir şey getireceğiz. Dolayısıyla bütün hesapları yaptım, inşallah araçları biz alacağız. Faiz yok, onu da söyleyeyim. Ayda 40 bin gideriniz var. Dolayısıyla sıfır arabanızı alacağız ve gazdan kurtuluyorsunuz. Bir bataryası var, 10 yıl sürüyor. Böylece bütün taksilerimizi yenileyeceğiz."
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