Turgut Altınok’tan taksici esnafına ’sıfır araba’ sözü: Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız

Yerli ve milli arabamız Togg ile konuşacağız. Taksicilerimize, bunu yapacağız. Hiçbir yerde de söylemedim. Hem yeşil bir çevre hem daha temiz bir Ankara hem havası daha temiz bir şehir. Bir taraftan gaz ve yedek parça giderinden kurtuluyorsunuz, 600-650 kilometrede menzilleri var. Şarj istasyonlarını yapacağız. Dolayısıyla böyle kökten meselenizi çözeceğiz. Bunun maliyeti 8 milyar 800 milyon lira yapar. Efendim koruma kalkanı istiyorsanız kurşun geçirmez onu da yapacağız. UKOME ile ilgili olan işleriniz bizimle olacak.