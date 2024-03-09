Turgut Altınok’tan CHP’li Mansur Yavaş’a ’Kandil’ salvosu: Vatan üzerinden pazarlık yapanlara yazıklar olsun

Turgut Altınok'a konuyla ilgili şu soru yöneltildi:

DEM Parti Ankara'nın 3 ilçesinde adaylarını geri çektiğini açıkladı. CHP'yle bir ittifak söz konusu İstanbul'daki gibi. Sizin bu konuya ilişkin değerlendirmeniz nedir?

Altınok kirli iş birliğine sert tepki gösterdi, şu ifadeleri kullandı:

"Yani bu çok üzücü Ankara Milli Mücadelemizin merkezi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Binlerce şehidimiz, gazimiz var. Başkentte iş birliği Ankara adına, başkentimiz adına devletimiz adına çok üzücü. Ne diyor Atatürk? Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Önce vatan. Yani bir kaç belediye, belediye meclis üyesi almak için şöyle bir pazarlığı yapmak ülke adına, devlet adına, birliğimiz, dirliğimiz, beraberliğimiz adına çok vahimdir."