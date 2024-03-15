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Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Murat Kurum Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Vatandaş ve esnaf tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kurum, yanına gelen turistlerle de fotoğraf çektirdi.

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