CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun hatırlamadığı vaatleri! A Haber’de bomba yorum: Karne zayıf o yüzden polemik peşinde

VAKİT KAYBI OLARAK BAKIYOR

İSPARK'ın zarar etmesi için ciddi bir çaba gerekir. Büyükşehirler otopark ciddi bir sorun olurken İSPARK gibi bir organizasyonu zarar ettiriyorsanız bunun altında başka şeyler aranır. İş icraat ile yetenek ile bağlantılı ve İstanbul'uın geleceği ile ilgili konulara gelince hafıza kayboluyor tali konular oluyor ve Ekrem İmamoğlu'nun canı sıkılıyor. Ekrem İmamoğlu bunlara vakit kaybı olarak bakıyor.