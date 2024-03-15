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CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun hatırlamadığı vaatleri! A Haber’de bomba yorum: Karne zayıf o yüzden polemik peşinde

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun hatırlamadığı vaatleri! A Haber’de bomba yorum: Karne zayıf o yüzden polemik peşinde

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun “hatırlamıyorum” dediği ve yerine getirmediği seçim vaatlerini Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum sıraladı, “İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak” dedi. O vaatleri ve sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala adayların çalışmaları devam ediyor. İstanbul'da Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum projelerini anlatmayı sürdürürken hiçbir sözünü yerine getirmeyen CHP'de adayı Ekrem İmamoğlu zor durumda kalmaya devam ediyor. 2 gün peşe peş canlı yayınlar katılan Ekrem İmamoğlu vaatlerini hatırlamadığını söyledi. Ancak sosyal medyada bazı sosyal medya kullanıcıları "30 yıl önce Başkan Erdoğan'a köfte ısmarladığını hatırlıyor 5 yıl önceki vaatlerini unutuyor" diyerek durumda tepki gösterdi.

ÇAMUR GİBİ SU

Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir yayında İstanbul'da musluklardan su içilebildiğini iddia etti. Defalarca kez İSKİ'ye ve İBB'ye şikayette bulunan vatandaşlar, adeta çamur gibi akan suyu kayda alarak sosyal medya hesaplarında paylaşıp tepkilerini dile getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun hatırlamadığı vaatlerini ve sıcak gündemi A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

KAMPANYA DÖNEMİ ÖNE ÇIKANLAR

Okan Müderrisoğlu: Siyasi hafıza kaybı meselesi çok önemlidir. Eğer bir polemik söz konusu olursa 30 yıl önceki köfte hatırlanıyor. Ancak icraat söz konusu olursa hatırlanmıyor ya da başka laflar devreye sokuluyor. Kentini ve kendini düşünen başkan ayrımı seçmende ciddi karşılık buldu. Bir de part time yani yarı zamanlı belediyecilik faaliyeti kampanya döneminde öne çıktı. Ekrem İmamoğlu bu kavramların siyasi tipolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum "gerçek belediyecilik" vurgusuyla buradaki eksiklikleri kamuoyunu anlatmaya çalışıyor.

KARNE ZAYIF O YÜZDEN POLEMİK PEŞİNDE

Ekrem İmamoğlu sahaya indikten sonra karnesinin zayıf olduğunu bildiği için konuyu polemiğe buradan güncel ekonomik şartlara dayalı spekülasyonlara başladı. Burada bir alan açma denemesinde bulundu. Ancak katıldığı yayınlarda çok basit şekilde 2019-2024 karşılaştırılması yapıldığında bocaladığını gördük.

PROJELERE SAHİP ÇIKIYOR

Gençleri kandırmaya çalışıyor metro yaptığını iddia ediyor ama dersine çalışmış birinin karşısına çıktığı zaman AK Parti döneminde başlanmış metroları tamamlanmaya çalıştığı görülüyor. Burada projenin ufak bir kısmını bile yapmış olsa siyasi maharet sergileyip hepsini ben yaptım demeye götürüyor. Konuyu bilenler buradaki tutarsızlıkları görür. Metro için açılan tünellerin kapatıldığını temel atmama törenlerini gayet iyi hatırlarlar.

VAKİT KAYBI OLARAK BAKIYOR

İSPARK'ın zarar etmesi için ciddi bir çaba gerekir. Büyükşehirler otopark ciddi bir sorun olurken İSPARK gibi bir organizasyonu zarar ettiriyorsanız bunun altında başka şeyler aranır. İş icraat ile yetenek ile bağlantılı ve İstanbul'uın geleceği ile ilgili konulara gelince hafıza kayboluyor tali konular oluyor ve Ekrem İmamoğlu'nun canı sıkılıyor. Ekrem İmamoğlu bunlara vakit kaybı olarak bakıyor.

Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

1- "5 YILDA İSTANBUL'UN DEPREM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ." DEDİ,

ÇALIŞTAYDAN ÖTEYE GİDEMEDİ!

2- "100 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRECEĞİZ." DEDİ,

5 BİNİNİ BİTİREMEDİ!

3- "ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ." DEDİ,

TAM BİR ÇİLEYE DÖNÜŞTÜRDÜ!

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