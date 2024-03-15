CHP’de büyük tasfiye hazırlığı | Kılıçdaroğlu destekçileri ve Genel Merkez arasında büyük kavga

CHP'DE KURULTAY SİNYALİ

Eğer ki böyle bir sonuç çıkarsa eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin olağanüstü kurultay için harekete geçebilecekleri ifade ediliyor. Eğer delege sayısının yarısından 1 fazla imza çıkarsa yerel seçim sonrası CHP'de bir kurultay olabilir. En son kurultayda bin 366 delege vardı yani 683 delegenin imza vermesiyle kurultay olabilir.