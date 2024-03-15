CHP'de büyük tasfiye hazırlığı | Kılıçdaroğlu destekçileri ve Genel Merkez arasında büyük kavga
CHP’de 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kazanlar kaynıyor. CHP'de eski Genel Başkan Kemal kılıçdaroğlu destekçileri olağanüstü kurultaya, Genel Merkez ise tasfiyeye hazırlanıyor. Ankara’dan sıcak detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
31 Mart Yerel Seçimlerine 15 gün kala terörün siyasi uzantısı olan DEM ile kent uzlaşı adı altında Kandil İttifakı kuran CHP'de sular durulmuyor. Parti içi kara liste hazırlanıyor. Parti yönetimini hedef alan isimler tek tek not ediliyor. Kara liste yerel seçim sonrası MYK masasına gelecek.
ŞAİBELİ KURULTAY
Delegelerin Ekrem İmamoğlu tarafından satın alındığı iddia edilen kurultayda koltuğunu kaybeden eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri olağanüstü kurultaya, Genel Merkez ise tasfiyeye hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Eren Erdem ile Bülent Kerimoğlu'nun ilk sırada olduğu söyleniyor.
TASFİYE VE KURULTAY ÇEKİŞMESİ
CHP'de kimler ihraç edilecek? Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık planı ne? Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu "Ben Kemal Geliyorum" diyecek mi? CHP Genel Merkezi tasfiye için hangi hazırlıkları yapıyor? Ankara'nın sıcak gündemini detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.
2019 KRİTERİ
İlter Yeşiltaş: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefi 2019 yılında kazanılan belediyelerin yeniden kazanılması yani mevcudun korunması. Buna parti içinde başarı olarak bakılıyor. Eğer ki 2019'un gerisinde bir sonuç çıkarsa yani büyükşehirler kaybedilir, il ve ilçeler verilirse başarısızlık olarak bakılacak.
CHP'DE KURULTAY SİNYALİ
Eğer ki böyle bir sonuç çıkarsa eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin olağanüstü kurultay için harekete geçebilecekleri ifade ediliyor. Eğer delege sayısının yarısından 1 fazla imza çıkarsa yerel seçim sonrası CHP'de bir kurultay olabilir. En son kurultayda bin 366 delege vardı yani 683 delegenin imza vermesiyle kurultay olabilir.
GİRİŞ VE ÇIKIŞ YOK
Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine partide dağınık bir görüntünün olduğunu sorumluluk düşmesi halinde bundan kaçmayacağının mesajını verdi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz haftalarda hal esnafı ile bir araya gelmiş ve siyasetin giriş kapısı olduğunu ama çıkış kapısı olmadığını söylemiş ve Süleyman Demirel'in açıklamalarını örnek göstermişti. Tabi bunlar yeniden başkanlık hazırlığı olarak yorumlandı.
KILIÇDAROĞLU DESTEKÇİLERİNİ HEDEF ALDI
Genel Merkez cephesi ise kaynıyor. Özgür Özel kurultay hesabı yapan isimleri ve grubu "muhterisler, hazımsızlar ve kraldan çok kralcılar" olarak nitelendirdi. "Kılıçdaroğlu siyasette olmazsa biz siyasette olmayız" diye çıkar grubu sözleri ile seçim sonrası için hesap yapanları hedef aldı.
HANÇER DAVASI
Bunun yanında CHP'de devam eden bir "hançer" davası var. Kemal Kılıçdaroğlu sırtından hançerlendiğini söyledi ancak Özgür Özel buna tepki gösterip "hançer de yok hançerleyen de yok" diyerek cevap vermişti. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır bu hançer tartışmasını devam ettirecek sözlere imza attı. Hasan Ufuk Çakır, "Saz öpmeyle alevi olunmaz saz öpmeyle alevi kandıramazsınız. Biz arkadan hançerleyenleri unutmadık" ifadesini kullandı.
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