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Ekrem İmamoğlu İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamadı Murat Kurum'dan yanıt geldi: İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta İstanbullular hatırlamayacak

YAŞAM Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Ekrem İmamoğlu İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamadı Murat Kurum’dan yanıt geldi: İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta İstanbullular hatırlamayacak

AK Parti tarafından İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak gösterilen Murat Kurum, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da verdiği ve tutmadığı 10 vaadi tek tek sıraladı. Kurum, "İstanbul’a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart’ta da İstanbullular hatırlamayacak." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da 10 maddede yerine getirilmediğini belirttiği vaatleri sıraladı. Kurum, "İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak." dedi.

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Söz verip tutmayanlara, verdiği sözleri hatırlamayanlara önemli hatırlatma:

Mevcut CHP'li İBB yönetimi;
1- "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözeceğiz." dedi, çalıştaydan öteye gidemedi!
2- "100 bin konut dönüştüreceğiz." dedi, 5 binini bitiremedi!
3- "15 bin yeni sosyal konut yapacağız." dedi, o vaadi de yerine getirmedi!
4- "Ulaşım sorununu çözeceğiz." dedi, tam bir çileye dönüştürdü!
5- "Mevcut metro hattını 2 katına çıkaracağız." dedi, tek bir metro ihalesine çıkmadı!
6- "100 bin araçlık kapalı otopark yapacağız." dedi, yapmadıkları gibi İSPARK'ı bile batırdı!
7- "İstanbul'un 2 yakasına 2 yeni otogar yapacağız" dedi, tek bir çivi bile çakmadı!
8- "Megabüs hattı yapacağız" dedi, var olan metrobüsleri bile işletemedi!
9- "70 km yeşil koridor oluşturacağım" dedi, doğal yaşam alanlarını koruyamadı.
10- "İBB'de hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım." dedi, binlerce emekçi kardeşimizi işinden etti!
İstanbul'a verdiği sözleri hatırlamayanları, 31 Mart'ta da İstanbullular hatırlamayacak.

Nisanda geliyoruz.

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