Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu nasıl kandırdığını tek tek anlattı! Metro vaadi sorusu karşısında 3 maymunu oynadı | Bir "Hatırlamıyorum" vakası daha... Mega projem "Hızray" demişti: 5 yılda bitmezdi
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Göreve geldiği günden bu yana megakenti 'çilekent'e çeviren İmamoğlu, 2019'da verdiği vaatleri üzerinden bir "hatırlamıyorum" skandalı daha gerçekleştirdi. "Metroyu 2 katına çıkaracağız" diyerek sözlerde bulunan İmamoğlu, 8 km öteden ileriye gidemedi. Mega projesi olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli ulaşım sistemine yönelik gelen soruya ise, skandal bir gafta bulunarak "5 yılda yetişmezdi" ifadelerini kullandı ve İstanbullu vatandaşı vaatleriyle nasıl kandırdığını tasdiklemiş oldu.
CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB yönetime geldiği ilk günden bu yana İstanbulluların birçok konuda mağdur olmasına sebep oldu.
Göreve geldiği 2019 yılından itibaren İstanbulluya verdiği vaatleri ve sözleri yerine getiremeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, mega kenti hizmet ve eser belediyeciliğine hasret bıraktı.
VERİLEN SÖZLER TUTULMADI!
Son günlerde Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen kirli para skandalıyla da gündeme gelen İBB Başkanı ve CHP Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, skandal üstüne skandala imza atıyor.
"EVLİLİK DESTEĞİ" DİYEREK REKLAMLARDA KULLANMIŞTI
İmamoğlu 2019 seçimleri öncesinde reklamlarda da kullandığı ve "Evlilik desteği" diyerek sunduğu haftada bir gün yuva kuran gençlere sosyal tesislerde ücretsiz düğün vaadi hakkında ilginç bir karşılık verdi.
O VAADİ HATIRLAMIYORUM" DEDİ
İmamoğlu katıldığı bir TV canlı yayınında söz konusu vaadiyle ilgili gelen "İhtiyaç sahibi çiftlere haftada 1 ücretsiz düğün, böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusuna "Hatırlamıyorum." cevabını vermişti.
AK PARTİ DÖNEMİNDE BAŞLATILAN PROJELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞTI
Yerel seçimler öncesi oy kapmak için yer yola başvuran İmamoğlu yalan söylemekten de asla çekinmiyor. İmamoğlu kendisinin başlatmadığı projeleri, en başından beri kendisi planlamış gibi AK Parti döneminde planlanan ve inşaatlarına başlanılan projelere "çökmeye" çalıştı.
"TEMELİNİ BİZ ATTIK" DEDİ AMA...
Nitekim CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe, Göztepe - Ataşehir metro hatlarının sıfırdan temelini kendilerinin attığını söyledi.
Ancak İmamoğlu'nun yalanı çok kısa sürede belgelerle ortaya çıktı. İmamoğlu'nun "sıfırdan temelini attım" dediği hiçbir metro hattı bulunmazken söylenen hatların hepsinin temelinin AK Parti döneminde atıldığı ortaya çıktı.
İMAMOĞLU YALANDA SINIR TANIMIYOR
Diğer yandan İmamoğlu'nun yine temelden çalıştıklarını söylediği Mahmutbey-Esenyurt metrosuna ilişkin çalışmalarında 21.08.2017 tarihinde AK Parti döneminde başladığı ortaya çıktı.
İŞTE İMAMOĞLU'NUN YALANININ KANITI
Diğer yandan o dönemde İmamoğlu'nun "temelini biz attık" dediği hatlarda dönemin AK Partili İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın çalışmaları yürüttüğü fotoğraflar da ortaya çıktı.
"METROYU 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ" DEDİ! 8 KM'DEN FAZLA YOL ALAMADI
İstanbul'un ve İstanbullunun çilesi CHP'li Ekrem İmamoğlu, 2019 yılındaki "Metroyu 2 katına çıkaracağız" vaadini hiç söylememiş gibi davrandı.
EN BÜYÜK VAADİ HIZRAY'I NEDEN YAPMADINIZ SORUSUNA SKANDAL YANIT: 5 YILDA YETİŞMEZDİ
İstanbul'da CHP'li İBB'nin göreve gelmesiyle birlikte ulaşım konusunda büyük sorunlar yaşanırken, milyonlarca İstanbullu trafikte çileden çıkmaya devam ediyor. İstanbul'un toplu ulaşım sistemini 5 yılda çökerten Ekrem İmamoğlu, 'mega projesi' olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli bir ulaştırma sistemini kamuoyuna duyurmuş.
İMAMOĞLU'NDAN BİR "HATIRLAMIYORUM" VAKASI DAHA!
İmamoğlu, İstanbul gibi bir deniz kentinin deniz ulaşımında daha aktif olması gerektiğini dile getirmişti. Deniz ulaşımını teşvik edecek bir çalışma içinde olacaklarını ve yeni deniz hatları açılacağını belirmişti.
Ekrem İmamoğlu, denizaltı ile kent içi yolculuğun neden yapılmadığı sorusuna yönelik "O vaadimi hatırlamıyorum" dedi.
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