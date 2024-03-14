Ekrem İmamoğlu İstanbulluyu nasıl kandırdığını tek tek anlattı! Metro vaadi sorusu karşısında 3 maymunu oynadı | Bir "Hatırlamıyorum" vakası daha... Mega projem "Hızray" demişti: 5 yılda bitmezdi

İMAMOĞLU'NDAN BİR "HATIRLAMIYORUM" VAKASI DAHA!

İmamoğlu, İstanbul gibi bir deniz kentinin deniz ulaşımında daha aktif olması gerektiğini dile getirmişti. Deniz ulaşımını teşvik edecek bir çalışma içinde olacaklarını ve yeni deniz hatları açılacağını belirmişti.

Ekrem İmamoğlu, denizaltı ile kent içi yolculuğun neden yapılmadığı sorusuna yönelik "O vaadimi hatırlamıyorum" dedi.