Ankara’da Yavaş’tan reklam belediyeciliği! Halktan büyük tepki: Değirmenin suyu nereden?

KENDİ SÖZLERİ KENDİNİ ELE VERİYOR

Mansur Yavaş ise, "Belediye'nin parasıyla falan asla reklam yapmadım. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa kendisi için harcıyordur, ben halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleriyle durumu savundu.

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Ancak halkın gözlemlediği gibi, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astığı reklamların maliyeti merak konusu. Bu devasa büyüklükteki reklam çalışmasının maliyeti henüz net bir şekilde ortaya çıkarılmış değil. Ancak kamuoyu, bu tartışmanın daha da derinleşmesini bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Ankara'da siyasi atmosferin giderek ısındığı ve yerel seçimlere doğru tansiyonun arttığı gözlemleniyor.