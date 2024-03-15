Ankara'da Yavaş'tan reklam belediyeciliği! Halktan büyük tepki: Değirmenin suyu nereden?
Ankara'nın CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" şeklindeki sert ifadeleriyle dürüstlük profili çizmeye çalışırken, Ankara'nın dört bir yanına yerleştirilen ve AK Parti İl Başkanlığı basın müşavirliği tarafından tespit edilen devasa reklam fotoğrafları seçmenin tepkisini çekiyor.
Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kullanarak yaptığı iddia edilen bu reklam çalışması, Ankara'da adeta görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmış durumda. Daha önceki açıklamalarında "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz" şeklinde konuşan Yavaş'ın, şimdi bu açıklamalarıyla çeliştiği görülüyor.
Ankara'daki seçim hazırlıkları devam ederken, bu billboard tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yavaş'ın, Cumhur İttifakı Başkan Adayı Turgut Altınok'un reklamlarının önüne kaçak billboard koydurduğu iddiaları da sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.
SEÇİMİ KAYBETME KORKUSU SARDI
Milletin parasıyla reklam yapmam diyen CHP'li Yavaş'ın fotoğrafları, şehrin pek çok noktasında göze çarpıyor. Bu durum seçimi kaybetme korkusu mu yaşamaya başladı sorularını akıllara getiriyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde tartışmalara neden oluyor. Türkiye'nin 31 Mart'ta gerçekleştireceği yerel seçimler öncesi, bu türden polemiklerin artması ise siyasi atmosferi daha da ısındırıyor.
KENDİ SÖZLERİ KENDİNİ ELE VERİYOR
Mansur Yavaş ise, "Belediye'nin parasıyla falan asla reklam yapmadım. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa kendisi için harcıyordur, ben halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleriyle durumu savundu.
DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?
Ancak halkın gözlemlediği gibi, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astığı reklamların maliyeti merak konusu. Bu devasa büyüklükteki reklam çalışmasının maliyeti henüz net bir şekilde ortaya çıkarılmış değil. Ancak kamuoyu, bu tartışmanın daha da derinleşmesini bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Ankara'da siyasi atmosferin giderek ısındığı ve yerel seçimlere doğru tansiyonun arttığı gözlemleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kimse Bilmiyor! Kanalizasyon Kapaklarının Yuvarlak Olmasının Asıl Sebebi
- Kan Grubunuz Hayati Önem Taşıyor! 🩸 ❤️ A, B, 0, AB (+/-)... O Gruptaki Kişiler Daha Az Risk Altında...
- Anadolu'da Türk Destanı Yeniden Yazılıyor! İl İl Türklerin Soyağacı Haritası Ortaya Çıktı
- 107. Dönem ÖGG Sınav Sonuçları Açıklandı Mı? 2024 Özel Güvenlik Sınav Sonuçları Sorgulama...
- B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat! Yeni Dönem Başlıyor, Yapmayana 12 Bin TL Ceza…
- MEB'den Üzen Tatil Kararı! 1-12. Sınıflar ve Anaokulları İçin Tatil Tarihleri Belli Oldu!
- 1999-2000-2003-2008 Sigorta Girişliler Dikkat! EYT Sonrası Erken Emeklilik Kapıda! Yaş, Prim ve Gün Şartları Baştan Aşağı Sıralandı!
- Emeklilere ödeme takvimi şekillendi! Müjdeli haber saat 6.50'de geldi! EYT, SSK, BAĞ-KUR’lunun hesaplarına yatacak! 10.000, 10.500. 11.000 TL…
- Yarım Gün Çalışana Müjde! İŞKUR'dan Aylık 18 Bin TL Destek! Nasıl Başvurulur?
- 1+1 2+1 ve 3+1 Konutlarda Anahtar Teslim Tarihi Netleşti! Aylık 7.500 TL ödeyerek ev sahibi olun! %20 peşinat, 120 ay vade...
- 1 Kaşık Zerdeçal ile Şifa Mucizesi! Kaynayan Suya Ekleyin, Bu Hastalıklara Veda Edin!
- Çamaşır Makinesine Bulaşık Süngeri Koyun: O Sorun Artık Tarih!