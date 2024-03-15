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Ankara'da Yavaş'tan reklam belediyeciliği! Halktan büyük tepki: Değirmenin suyu nereden?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.03.2024 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
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Ankara’da Yavaş’tan reklam belediyeciliği! Halktan büyük tepki: Değirmenin suyu nereden?

Ankara'nın CHP’li Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" şeklindeki sert ifadeleriyle dürüstlük profili çizmeye çalışırken, Ankara'nın dört bir yanına yerleştirilen ve AK Parti İl Başkanlığı basın müşavirliği tarafından tespit edilen devasa reklam fotoğrafları seçmenin tepkisini çekiyor.

Ankara'nın CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye kaynaklarını kullanarak yaptığı iddia edilen bu reklam çalışması, Ankara'da adeta görmezden gelinemeyecek boyutlara ulaşmış durumda. Daha önceki açıklamalarında "Ankara'nın hiçbir yerinde benim fotoğrafımı göremezsin, Ankara halkının parasıyla ne reklam yaparız, lüks ve şatafatla işimiz olmaz" şeklinde konuşan Yavaş'ın, şimdi bu açıklamalarıyla çeliştiği görülüyor.

Ankara'daki seçim hazırlıkları devam ederken, bu billboard tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yavaş'ın, Cumhur İttifakı Başkan Adayı Turgut Altınok'un reklamlarının önüne kaçak billboard koydurduğu iddiaları da sosyal medyanın gündemine oturmuş durumda.

SEÇİMİ KAYBETME KORKUSU SARDI

Milletin parasıyla reklam yapmam diyen CHP'li Yavaş'ın fotoğrafları, şehrin pek çok noktasında göze çarpıyor. Bu durum seçimi kaybetme korkusu mu yaşamaya başladı sorularını akıllara getiriyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde tartışmalara neden oluyor. Türkiye'nin 31 Mart'ta gerçekleştireceği yerel seçimler öncesi, bu türden polemiklerin artması ise siyasi atmosferi daha da ısındırıyor.

KENDİ SÖZLERİ KENDİNİ ELE VERİYOR

Mansur Yavaş ise, "Belediye'nin parasıyla falan asla reklam yapmadım. Bizim Ankara halkının parasını boşa götürecek projemiz yok" açıklamasında bulundu. Yavaş, "Reklama para harcamadık. Bir belediye başkanı reklama para harcıyorsa kendisi için harcıyordur, ben halkın parasını reklama harcamayı zul görüyorum" ifadeleriyle durumu savundu.

DEĞİRMENİN SUYU NEREDEN GELİYOR?

Ancak halkın gözlemlediği gibi, Yavaş'ın Ankara'nın her yerine astığı reklamların maliyeti merak konusu. Bu devasa büyüklükteki reklam çalışmasının maliyeti henüz net bir şekilde ortaya çıkarılmış değil. Ancak kamuoyu, bu tartışmanın daha da derinleşmesini bekliyor. Bu gelişmelerle birlikte, Ankara'da siyasi atmosferin giderek ısındığı ve yerel seçimlere doğru tansiyonun arttığı gözlemleniyor.

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