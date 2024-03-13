Mansur Yavaş’ın prensi Mesut Özarslan PORTAŞ’ı batıran isim çıktı! İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım’dan şok sözler: Yavaş ihaleye fesat karıştırdı

Bu bilgi ve belgeler ilgili denetim komisyonu raporunda var. Mansur Yavaş hukukçu, bunu görmedi mi? Buna niye müeyyide yapmadı işte bu Makimsan denen şirket Mesut Özarslan'ın BELKO Genel Müdürlüğü'nde asfaltçısı işte onun için bunu yapamıyorlar. Teklifi böyle veriyorsan bunun adı ihaleye fesat karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.