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Haberler Galeri Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

"Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyen CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş yeni bir skandala imza attı. 'Engelleniyoruz' diyerek hiçbir proje üretmeyen Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 14:35
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Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hizmet değil algı belediyeciliğine imza attı. 2019'dan bu yana başkente tek bir proje kazandırmayan Mansur Yavaş, yerel seçime sayılı günler kala yeni bir skandala imza attı.

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Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

MİTİNGLERİ İÇİN KESENİN AĞZINI AÇTI

"Halkın parasını kendi reklamı için harcayan belediye başkanı haram yiyor demektir" diyerek algı yapan Yavaş, mitingleri için kesenin ağzını açtı.

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Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı'nın Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bahçesinde çekilen görüntüler, 'engelleniyoruz' diyerek hiçbir proje üretmeyen Yavaş'ın kamu kaynaklarını nereye harcadığını kanıtladı.

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Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

KENDİ SÖZLERİYLE ÇELİŞTİ!

"Halkın parasını reklama harcamam" diyen Mansur Yavaş'ın bir mitingi için hazırlanan tırların ve ses sistemlerinin kurulumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı personelinin kullanılması cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Skandalların başkanı Mansur Yavaş! Kamu kaynaklarını nereye harcadığı ortaya çıktı

SADECE SES SİSTEMİ 50 BİN DOLAR

Mansur Yavaş'ın seçim tırlarının yapımında kullanılan ses sistemine ayrılan rakamın 50 bin dolar olduğu yani toplam 2 milyon TL olduğu belgelerle ortaya çıktı. Yavaş'ın belediye başkanlığı bütçesi 5 yıllık toplamı 363 milyar TL olmasına rağmen, sadece 18 park yapabilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan bu skandalın ardından seçmen ABB kaynaklarının nereye harcandığı sorgulamaya başladı.