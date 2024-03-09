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Türkiye’nin ABD hamlesi Yunan basınında! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini manşete taşıdılar: Türkler geri adım atmıyor!

DÜNYA Damla Karasu
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Türkiye’nin ABD hamlesi Yunan basınında! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini manşete taşıdılar: Türkler geri adım atmıyor!

Türkiye'nin başarılı diplomasi trafiği dünya gündeminde geniş yer buluyor. Son dönemde arabuluculuk girişimleri, savunma sanayindeki hamleleri ve ABD ile yürüttüğü diplomatik girişimleri çok konuşulan Türkiye, bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretiyle gündeme oturdu. Görüşmenin ayrıntılarını yakından takip eden Yunan basını, önemli ziyareti manşete taşıdı.

Türkiye son yıllarda sürdürdüğü diplomasi hamleleriyle konuşuluyor. Bölgesel ölçekteki başarılarını küresele taşıyan, arabuluculuk girişimleri, savunma sanayisi alanındaki hamleleri ve taviz vermeyen dış politikadaki tutumuyla yakından takip edilen Türkiye bu kez de ABD ziyaretiyle gündeme geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarını değerlendirdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEME OTURDU

Washington'da hem ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hem de Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ ile ilgili atması gereken adımlar, ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Gazze konusuna görüşmelerinde geniş şekilde yer ayırdıklarını belirtti.

Bakan Fidan'ın ziyareti, özellikle Yunan basını tarafından anbean takip edildi. ABD'li muhataplarıyla enerji, ekonomi, finans, maliye, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere Gazze, Suriye ve Ukrayna gibi ana başlıklarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Fidan'ın izlediği başarılı politika, Yunan basınına damga vurdu.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI"

ABD ile Türkiye arasında atılan adımların, Türkiye'nin isteği ve kontrolü altında olduğunun altını çizen SKAİ, Ankara'nın ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarına olan desteğini kesmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'ın "Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunları yönetirken, iki ülkenin geliştirebileceği ortak dinamiklerin yanı sıra ortaya çıkabilecek fırsatları da tanımak önemlidir." Sözleriyle ikili süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden SKAİ, buna rağmen Türkiye'nin hiçbir konuda taviz vermediğini söyledi.

"ANKARA TAVİZ VERMİYOR"

Iefimerida, ikili görüşmede Bakan Fidan'ın Gazze konusundaki kararlı duruşuna dikkat çekti. "Türkiye savaşların bitirilmesinde arabuluculuk girişimlerinde kararlı" sözlerini kullanan Yunan haber platformu, PKK/YPG konusundaki açıklamalara da geniş yer ayırdı.

"Ankara ABD'nin PKK terör örgütüne verdiği desteği kesmesi konusunda geri adım atmıyor" sözlerinin öne çıkarıldığı haberde Bakan Fidan'ın açıklamalarına ayrıntılı bir şekilde yer verildi.

Protothema gazetesi, Bakan Fidan'ın Fidan Suriye, Ukrayna, Gazze, savunma sanayinde iş birliği, enerji, terörle mücadele gibi konularda yaptığı açıklamalarına geniş yer ayırdı.

Türkiye'nin dış politikada kararlı bir tavır izlediğine yer veren Protothema, "Türkiye aradaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ile diplomasisini başarılı bir şekilde yürütüyor ve hassas konularda taviz vermeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.

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