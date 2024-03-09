Türkiye’nin ABD hamlesi Yunan basınında! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini manşete taşıdılar: Türkler geri adım atmıyor!
Türkiye'nin başarılı diplomasi trafiği dünya gündeminde geniş yer buluyor. Son dönemde arabuluculuk girişimleri, savunma sanayindeki hamleleri ve ABD ile yürüttüğü diplomatik girişimleri çok konuşulan Türkiye, bu kez de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Washington ziyaretiyle gündeme oturdu. Görüşmenin ayrıntılarını yakından takip eden Yunan basını, önemli ziyareti manşete taşıdı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarını değerlendirdi.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEME OTURDU
Washington'da hem ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hem de Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ ile ilgili atması gereken adımlar, ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Gazze konusuna görüşmelerinde geniş şekilde yer ayırdıklarını belirtti.
Bakan Fidan'ın ziyareti, özellikle Yunan basını tarafından anbean takip edildi. ABD'li muhataplarıyla enerji, ekonomi, finans, maliye, terörle mücadele ve bölgesel konular başta olmak üzere Gazze, Suriye ve Ukrayna gibi ana başlıklarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Fidan'ın izlediği başarılı politika, Yunan basınına damga vurdu.
"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLI"
ABD ile Türkiye arasında atılan adımların, Türkiye'nin isteği ve kontrolü altında olduğunun altını çizen SKAİ, Ankara'nın ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ve uzantılarına olan desteğini kesmesi konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan'ın "Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunları yönetirken, iki ülkenin geliştirebileceği ortak dinamiklerin yanı sıra ortaya çıkabilecek fırsatları da tanımak önemlidir." Sözleriyle ikili süreci başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden SKAİ, buna rağmen Türkiye'nin hiçbir konuda taviz vermediğini söyledi.
"ANKARA TAVİZ VERMİYOR"
Iefimerida, ikili görüşmede Bakan Fidan'ın Gazze konusundaki kararlı duruşuna dikkat çekti. "Türkiye savaşların bitirilmesinde arabuluculuk girişimlerinde kararlı" sözlerini kullanan Yunan haber platformu, PKK/YPG konusundaki açıklamalara da geniş yer ayırdı.
"Ankara ABD'nin PKK terör örgütüne verdiği desteği kesmesi konusunda geri adım atmıyor" sözlerinin öne çıkarıldığı haberde Bakan Fidan'ın açıklamalarına ayrıntılı bir şekilde yer verildi.
Protothema gazetesi, Bakan Fidan'ın Fidan Suriye, Ukrayna, Gazze, savunma sanayinde iş birliği, enerji, terörle mücadele gibi konularda yaptığı açıklamalarına geniş yer ayırdı.
Türkiye'nin dış politikada kararlı bir tavır izlediğine yer veren Protothema, "Türkiye aradaki anlaşmazlıklara rağmen ABD ile diplomasisini başarılı bir şekilde yürütüyor ve hassas konularda taviz vermeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kireç ve Pas Kabusu Bitti! 🧼 1 Bardakla Çamaşır Makineniz 45 Yıl Çalışacak
- Merih Demiral'dan Transfer Bombası: Sağ Gösterip Sol Vurdu!
- Vadeli Mevduatta Rekor Getiri! 💸 35 Bin 689 TL Kazanın! Mart 2024 Hesabı
- Ezel'in Sırrı 15 Yıl Sonra Çözüldü! Eyşan için Cansu Dere'nin Yerine O Geliyormuş...
- MEB Kararı Verdi! Tüm Okullarda Yeni Uygulama Başlıyor: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. ve 11. sınıflar.....
- 10.200 TL Üstü Maaş Alan Emeklilere 14.550 TL Ek Ödeme Geldi! P.tesi ve Cuma Günleri Tahsis Numarasına Göre
- 5 TL'deki bu detaya hiç dikkat ettiniz mi? O kısma yaklaştığınızda...
- Etleri lime lime edilen Osmanlı sadrazamı! 1000 parçaya böldüler
- Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...
- Canan Karatay'dan Ezber Bozan Reçete: En Sağlıklı Et Bu!
- Sadece Dahi Beyinler Bulabilir: Resimdeki Tuhaf Kedi Nerede?
- Makarnayı Nasıl Pişirirsiniz? Lüks Restoranların Sakladığı Sırrı Keşfedin!