Türkiye’nin ABD hamlesi Yunan basınında! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretini manşete taşıdılar: Türkler geri adım atmıyor!

DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEME OTURDU

Washington'da hem ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, hem ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, hem de Kongre üyeleriyle yaptığı görüşmelerde ABD'nin YPG/PKK'ya desteği ve FETÖ ile ilgili atması gereken adımlar, ikili ve bölgesel konuları kapsamlı şekilde ele aldıklarını anlatan Fidan, özellikle Gazze konusuna görüşmelerinde geniş şekilde yer ayırdıklarını belirtti.