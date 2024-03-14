14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Şırnak'taki kazada polis memuru İlker Duran şehit oldu

GÜNDEM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya acı haberi duyurdu: Şırnak’taki kazada polis memuru İlker Duran şehit oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'taki programının ardından meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru İlker Duran'ın şehit olduğunu duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA