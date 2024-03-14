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Bingöl'de terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak bulundu

GÜNDEM Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Bingöl’de terör örgütü PKK/KCK’ya ait sığınak bulundu

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınakta, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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