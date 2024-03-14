Türkiye 16 gün sonra sandık başında! Hangi illerde başa baş mücadele var? Adayların mesajları seçmene nasıl yansıyor?

Şanlıurfa adaylarında ki son durum hakkında;

"Şanlıurfa'da genellikle AK Parti ile alakalı olumsuz şeyler söyleyebilir AK Parti orada kaybedecekmiş gibi bir durum söz konusu olur fakat seçim sonrası sandıktan çıkan sonuçlara bakıldığında yüzde 60 ile kazanıldığı görülür.Şanlıurfa'nın kırmızı çizgisi Recep Tayyip Erdoğan ve bu net bir şekilde söyleyebiliriz.Zeynel Abidin Beyazgül'ün de son beş yıldır önemli hizmetleri olduğu ve vatandaşın da ciddi teveccühünün olduğunu söyleyebiliriz."

"Hem merkezi hükumet yerel uyumunun sağlanmasında kaynaklı hem de o bölgede AK Parti'ye olan hassasiyeti bildikleri için "ben zaten Ak Parti'liyim Aday gösterilmedim ama kazandıktan sonra geri döneceğim" diyerek bölgede ki seçmeni kandırmaya çalışıyorlar. Başkan Erdoğan'da bunun altını çizdi ve "trenden ineni biz tekrar trene almayız" diyerek buna vurgu yaptı."