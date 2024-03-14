Türkiye 16 gün sonra sandık başında! Hangi illerde başa baş mücadele var? Adayların mesajları seçmene nasıl yansıyor?
Türkiye 16 gün sonra sandık başına gidiyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor. Peki 2024 seçim anketlerinde kim önde? İl il sıcak seçim yarışını A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye başkanlarını, belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanlarının ve muhtarların seçileceği seçim için heyecanı ve maratonu hız kesmeden devam ediyor. Uzman isimler A Haber'de yayınlanan Satır arası programında seçim yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları...
Sivas adaylarında ki son durum hakkında;
"Hilmi Bilgin şu an mevcutta Sivas Belediye Başkanı AK Parti'nin yeniden adayı gösterildi ve diğer adaylardan daha önde olduğu kamuoyu araştırmalarında görüldü. Cumhur İttifakının iki adayı MHP'den Reha Kars ve AK Parti'den Hilmi Bilgin'i takip eden önemli adaylardan biri de BBP'nin adayı olan Adem Uzun. Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi olan ve o bölgede büyük bir seçmeni olan bir parti Büyük Birlik Partisi ama şu gün itibariyle Sivas'ta yerel seçimleri kazanacak durumda değil."
Şanlıurfa adaylarında ki son durum hakkında;
"Şanlıurfa'da genellikle AK Parti ile alakalı olumsuz şeyler söyleyebilir AK Parti orada kaybedecekmiş gibi bir durum söz konusu olur fakat seçim sonrası sandıktan çıkan sonuçlara bakıldığında yüzde 60 ile kazanıldığı görülür.Şanlıurfa'nın kırmızı çizgisi Recep Tayyip Erdoğan ve bu net bir şekilde söyleyebiliriz.Zeynel Abidin Beyazgül'ün de son beş yıldır önemli hizmetleri olduğu ve vatandaşın da ciddi teveccühünün olduğunu söyleyebiliriz."
"Hem merkezi hükumet yerel uyumunun sağlanmasında kaynaklı hem de o bölgede AK Parti'ye olan hassasiyeti bildikleri için "ben zaten Ak Parti'liyim Aday gösterilmedim ama kazandıktan sonra geri döneceğim" diyerek bölgede ki seçmeni kandırmaya çalışıyorlar. Başkan Erdoğan'da bunun altını çizdi ve "trenden ineni biz tekrar trene almayız" diyerek buna vurgu yaptı."
Antalya adaylarında ki son durum hakkında;
"Antalya'da bir dönem AK Parti bir dönem de CHP olarak ilerliyor. Pragmatik ilerliyor Antalya seçmeni CHP'deki hizmetsizliği görünce AK Parti'ye geri dönüyorlar. Şu an AK Parti adayı Kepez Belediye Başkanı olan Hakan Tütüncü ve AK Parti'nin başarılı çalışmalarının artık Büyükşehir'e taşınması söz konusu.Araştırma sonuçlarında da Hakan Tütüncü'nün önde olduğunu ve seçimi de kazanacağını gösteriyor."
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