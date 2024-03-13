CHP’de meydan yangın yeri! Bay Kemal tayfası İmamoğlu’nun fondaşı Sözcü TV’yi bastı: Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın...

"KILIÇDAROĞLU'NA ATTIĞINIZ İFTİRA ZİHİNSEL KİRLİĞİNİZDİR"



Grubun sözcüsü "Sayın Kılıçdaroğlu'na attığınız iftira sizlerin zihinsel kirliliğinizdir" diyerek hem Portakal'a hem de Ekremci medyaya sert tepki gösterdi.

Sözcü TV'nin önündeki protestoda şu ifadeler kayıtlara geçti;



Partimizin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 2023 genel seçimlerinden itibaren haksız eleştirilerle iftira atan, itibarsızlaştırma operasyonunu kendisine görev edinmiş başta Fatih Portakal olmak üzere bu tür provokasyonlara sığınan tüm isimlere, gazetecilik adı altında yapmış oldukları ağır söylemlere karşı sabrımızın kalmadığını bildirmek amacıyla burada toplandık.