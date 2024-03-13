CHP'de meydan yangın yeri! Bay Kemal tayfası İmamoğlu'nun fondaşı Sözcü TV'yi bastı: Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızla oynamayın...
CHP'de türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirerek parti içinde cirit atan Ekrem İmamoğlu'nun fondaşı medyası Sözcü TV'ye Bay Kemal destekçisi bir grup baskın yaptı. CHP'li grup "Hak, hukuk, adalet" ve "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde sloganlar attılar. Öte yandan İmamoğlu yandaşı Fatih Portakal'ı yerden yere vuran CHP'li grupta, "Biz satmayız, satın alınmayız. Sabrımız kalmadı, sinir uçlarımızda oynamayın" ifadeleri kullanıldı.
Türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirmek için 'zoom' operasyonları çeviren Ekrem İmamoğlu, kirli taktiklerine devam ediyor.
BAY KEMAL RESTİ ÇEKTİ!
Kılıçdaroğlu ise CHP içindeki İmamoğlu tayfasına "Alçak ve şahsiyetsizler" olarak tanımlayıp "Kimse beni susturamaz ve sindiremez" diyerek İmamoğlu'na rest çekti.
CHP YANDAŞI PORTAKAL: TALİMATI KILIÇDAROĞLU VERDİ
Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışının altında hiç şüphesiz İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ın şahsını hedef alan sözleri yatıyor.
Bilindiği üzere Portakal, CHP'deki 'DEM' kaosu sonrası "Burcu Köksal'ın talimatı Kılıçdaroğlu'ndan aldığını düşünüyorum. Kılıçdaroğlu için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor" demişti.
BAY KEMAL TAYFASI İMAMOĞLU'NUN FONDAŞI SÖZCÜ'YÜ BASTI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup CHP'li, Ekrem İmamoğlu'nun medya üssü SÖZCÜ TV'nin binasının önünde toplandı.
"Hak, hukuk, adalet" ve "Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" şeklinde slogan atan CHP'liler, İmamoğlu'nun okul arkadaşı Fatih Portakal'ı protesto etti.
"KILIÇDAROĞLU'NA ATTIĞINIZ İFTİRA ZİHİNSEL KİRLİĞİNİZDİR"
Grubun sözcüsü "Sayın Kılıçdaroğlu'na attığınız iftira sizlerin zihinsel kirliliğinizdir" diyerek hem Portakal'a hem de Ekremci medyaya sert tepki gösterdi.
Sözcü TV'nin önündeki protestoda şu ifadeler kayıtlara geçti;
Partimizin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde 2023 genel seçimlerinden itibaren haksız eleştirilerle iftira atan, itibarsızlaştırma operasyonunu kendisine görev edinmiş başta Fatih Portakal olmak üzere bu tür provokasyonlara sığınan tüm isimlere, gazetecilik adı altında yapmış oldukları ağır söylemlere karşı sabrımızın kalmadığını bildirmek amacıyla burada toplandık.
İMAMOĞLU'NA BOMBARDIMAN: BİZLER SATMAYIZ, SATIN ALINMAYIZ
25 milyon seçmenin güvenerek arkasında durup oy verdiği 7. Genel Başkanımıza karşı nefret suçu işleyerek halkı kin ve nefrete teşvik etmektesiniz. Bizler satmayız, satın alınmayız.
"SİNİR UÇLARIMIZLA OYNAMAYIN"
13 yıl boyunca bizleri temsil eden 7. Genel Başkanımız sayın Kılıçdaroğlu hakkında olduk olmadık her türlü hadsizliği kendisine hak gören, bizim sinir uçlarımızla oynayan, bizler sustukça kendini kahraman gören Fatih Portakal ve tarafsızlık ilkesini yitiren tüm gazetecileri şiddetle kınıyoruz.
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