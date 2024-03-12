AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ın ‘siyaseti bırakıyorum’ yorumu: "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ’son seçimim’ ifadesiyle ilgili olarak, "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş, ’Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin’ diyor" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:
Cumhurbaşkanımız gençlerle buluştuğu toplantıda bu açıklamayı yaptı. Bizimle yaptığı toplantılarda hep söyler. Bizim hatırlanacağımız şeyler hizmetlerdir der. Uzun zamandır kendisiyle beraberim. Daha iyisini yapalım daha ötesini yapalım diye siyasette genç arkadaşlarımızın yetişmesine önem veriyor. Aynı zamanda anayasal olarak görevinin sınırlanmasına atıfta bulunuyor.
"SİYASETİ BIRAKIRIM MANASINDA BİR SÖZ DEĞİL"
Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil. Arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalar teknik. Böyle bir siyasi gündemimiz yok. Meclis'in kendini feshetmesiyle ilgili. Liderlerin siyasi ömrüne vatandaş karar veriyor. Vatandaş Cumhurbaşkanımız hizmet etmeye devam etsin diyor. Cumhurbaşkanımız kal derse kalırız der. İlk geldiğimiz günden beri buna bağlıyız, sicil amirimiz millettir bizim. Demokratik yollarla en uzun süre görev başına gelmiş tek lider Cumhurbaşkanımızdır. Bu Türkiye için çok büyük bir kazanım. Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı şeylerden biri çok fazla genç devlet adamı yetiştirdi.
SİYASET BİR MATEMATİK ALANI DEĞİL
İktidara geldiğimiz yıllarda sık sık dile getirdiğimiz bir şey var, sivil siyasetin üstünlüğü. Siyasetçi yetiştirmek demek demokrasinin güçlenmesi demek. Dünyanın en güçlü kadın hareketlerinden birine sahibiz. Temayüller, anketler vatandaşımız ne istiyor onu anlamakla ilgiliydi. Yerel yönetim başkanlığımız seçim sonrası sürekli fotoğraf çeker. 5 yıl sonra toplandığımızda 5 yıllık sonuç önümüze gelir. Sürekli bir raporlama var. Ankette iyi çıksa da göstergelere yeniden bakalım denir. Adayların tespit edilmesinde birden çok mekanizmaya bakıldı. Siyaset bir matematik alanı değil. Yanıldığımız alanlar da olabilir.
ARKADAŞLARIMIZIN PERFORMANSLARINI ÇOK İYİ BULUYORUZ
Geçen seçimlerde bize Sayın Kılıçdaroğlu için önde deniyordu. Bir sürü siyaset bilimci, daha sonra analizinde nasıl yanıldığını izah etmek zorunda kaldı. O zaman dedik ki, saha böyle söylemiyor. AK Parti Genel Merkezi izole değil. Anadolu'daki her yere hakim bir siyaset merkezi. Siyaset yapma biçimi demokrasilerin en büyük gücüdür. Bazen ideolojik hareket ediyorsunuz diyenler oluyor. Vatandaşımızda kaygı oluşmuşsa buna cevap vermek boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımız, belediye başkanı olduğu zaman da yoğun şekilde yapıldı. AK Parti'ye kapatma davasında, yalan bir iddianameydi ki eğlence mekanlarının hiçbiri yokmuş diye yapılan bir şeydi. Çok partili hayata geçtiğimizden beri hayat tarzına hiç müdahale edilmemiş dönem bizim dönemimizdir. Bazı söylemlerden dolayı bazı vatandaşlarımızın kaygısını anlarım. Bu tip olaylar olduğunda ilk tepkiyi biz veriyoruz. Buna rağmen seçim çalışmasında İstanbul'da bir kadın vatandaşımız geldi. Düşüncelerini söyledi, ben de izah ettim. Böyle bir soru sormak istiyorsa her zaman açığız. Sokakta vatandaşımızın kadınların arasında giyim tarzından dolayı kavga yok. Bugün de toplantımız vardı. Arkadaşlarımızın tek tek performansını çok iyi buluyoruz. Arkadaşlarımızın çok geride olduğu anketler manipülatif. Biz bunlara karşı deneyimliyiz. Biz şu illeri alırız demem, vatandaşın iradesine saygısızlık. Atatürk'ü bir yerel seçimin tarafı haline neden getiriyorsunuz. Bugün toplantıda bir kez daha değerlendirdik, arkadaşlarımızın iyi gittiğini düşünüyoruz.
"AK PARTİ, CHP'NİN İLERİSİNDE BİR NOKTADADIR"
Devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız bu ortak değerdir. Türkiye'de siyaseti zehirleyen birçok kötü gelişmede belli bir siyasi zümre Atatürkçülük perspektifinden gerçekleştirmeye çalışmıştır. Atatürk size dedi ki şu illeri alın diyor, CHP Genel Başkanı bunun Atatürk'le ne ilgisi var. AK Parti, CHP'nin ilerisinde bir noktadadır. Bizim bu konudaki 20 yıldaki performans Atatürk'ün ortak değer olduğu perspektifidir. 27 Nisan muhtırası bir Atatürk istismarıdır, kapatma davası bir siyasi provokasyondur, Laiklikle ilgili istismar. Siz okula gitmek isteyen insanların önünü keseceksiniz laiklik diyeceksiniz. Laiklik demokrasiyi besler, demokrasi laikliği besler. Bunları özgürlük projesi olarak mı kullanıyorsunuz yoksa yasaklar adına mı kullanıyorsunuz.
CHP-DEM ARASI KENT UZLAŞISI
Kent uzlaşısı 6'lı masanın mahçup edilmiş halidir. DEM açısından mahçubiyet şu; bir yandan biz müstakil bir siyasi partiyiz imajı veriyorlar ama fiilen de CHP'ye çalışan bir dinamik ortaya koyuyorlar. Ne diyorlardı 6'lı masada; 6'mız birden karar vermeden hareket etmeyecek. Biz de dedik ki, 6'sı birden çay bile demleyemez. Şimdi ise daha 1 sene olmamış, siyasi tarihteki en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Çok kısa bir zamanda çok ağır laflar görüyoruz. Bakalım bu seçimden sonra göreceğiz ne pazarlıklar ortaya çıkmış. Kent uzlaşısını bir cümle ile ortaya koyayım; bu Alacakaranlık kuşağı.
ÖZGÜR ÖZEL DAHA TEHLİKELİ HAREKET EDİYOR
Sayın Özgür Özel daha tehlikeli hareket ediyor. İşte diyor ki Alevi seçmen daha coşkulu. Ben siyasetçi olarak insanların mezheplerini görmem demesi lazım. Bu son derece tehlikeli bir şeydir. Bu siyaset yapma biçiminin acımasızlığını hep beraber görüyoruz. Bu pusulanın fazla olması uzun olması bir kazanımdır.
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