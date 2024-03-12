AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ın ‘siyaseti bırakıyorum’ yorumu: "Siyaseti bırakırım manasında bir söz değil"

"AK PARTİ, CHP'NİN İLERİSİNDE BİR NOKTADADIR"

Devletimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız bu ortak değerdir. Türkiye'de siyaseti zehirleyen birçok kötü gelişmede belli bir siyasi zümre Atatürkçülük perspektifinden gerçekleştirmeye çalışmıştır. Atatürk size dedi ki şu illeri alın diyor, CHP Genel Başkanı bunun Atatürk'le ne ilgisi var. AK Parti, CHP'nin ilerisinde bir noktadadır. Bizim bu konudaki 20 yıldaki performans Atatürk'ün ortak değer olduğu perspektifidir. 27 Nisan muhtırası bir Atatürk istismarıdır, kapatma davası bir siyasi provokasyondur, Laiklikle ilgili istismar. Siz okula gitmek isteyen insanların önünü keseceksiniz laiklik diyeceksiniz. Laiklik demokrasiyi besler, demokrasi laikliği besler. Bunları özgürlük projesi olarak mı kullanıyorsunuz yoksa yasaklar adına mı kullanıyorsunuz.

CHP-DEM ARASI KENT UZLAŞISI

Kent uzlaşısı 6'lı masanın mahçup edilmiş halidir. DEM açısından mahçubiyet şu; bir yandan biz müstakil bir siyasi partiyiz imajı veriyorlar ama fiilen de CHP'ye çalışan bir dinamik ortaya koyuyorlar. Ne diyorlardı 6'lı masada; 6'mız birden karar vermeden hareket etmeyecek. Biz de dedik ki, 6'sı birden çay bile demleyemez. Şimdi ise daha 1 sene olmamış, siyasi tarihteki en ağır lafları birbirlerine söylüyorlar. Çok kısa bir zamanda çok ağır laflar görüyoruz. Bakalım bu seçimden sonra göreceğiz ne pazarlıklar ortaya çıkmış. Kent uzlaşısını bir cümle ile ortaya koyayım; bu Alacakaranlık kuşağı.

ÖZGÜR ÖZEL DAHA TEHLİKELİ HAREKET EDİYOR

Sayın Özgür Özel daha tehlikeli hareket ediyor. İşte diyor ki Alevi seçmen daha coşkulu. Ben siyasetçi olarak insanların mezheplerini görmem demesi lazım. Bu son derece tehlikeli bir şeydir. Bu siyaset yapma biçiminin acımasızlığını hep beraber görüyoruz. Bu pusulanın fazla olması uzun olması bir kazanımdır.