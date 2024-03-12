Düşmanın elini kolunu bağlayacak yerli ve milli silahlar! Türkiye savaş konseptini nasıl değiştiriyor?

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Esas mesela siyasi kararlılık ve sürdürülebilirlik meselesi. Eğer bu ikisi olmazsa bu başarılardan hiçbiri olmaz. KAAN ilk uçuşunu yaptığı zaman bazı siyasi arkadaşlar dedi ki 1973. 1973'te TUSAŞ kuruldu ve o günden bugüne çalışmaları devam ediyor ama bir husus vardır o da başarıya ulaştığınız zaman nasıl bir zaman diliminde olduğumuzdur. Bu başarıya nasıl ve niye ulaştık? Bunların altının çizilmesi lazım burada bir siyasi kararlılık olmasa bu başarıya ulaşamazdık. Üzerimizde ki 10 ülke siyasi kararlılığını sürdürmeseydi ilk ondan olamazlardı. Bizi bu yarışa dahil eden siyasi iradeyi hiç düşünmeyecek miyiz? Sürdürülebilirliği eğer devam ettiremezsek daha evvelkilerin başına gelen hadislerin bunların da başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Bakın bu memleket defalarca savunma sanayi hamleleri attı.

Sürdürülebilirlik çok önemlidir bu milli bir politikadır. Siyaset üstüdür Başkan Erdoğan vizyonu ortaya koymuştur ve bu vizyon çerçevesinde Başkan Erdoğan'ın her zaman isyan ettiği uluslararası adaletsizliğe karşı da bu bir cevaptır.