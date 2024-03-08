Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu! Başkan Erdoğan: Bu seçim benim için bir final

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan burada çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

"31 MART AKŞAMI FARKLI BAKANLARA GEREK CEVABI VERELİM"

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Çok önemli bir dönemin arefesindeyiz. 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı neticede olacak. Onun için tabi çok üstün bir gençliğe sahip olan davamız inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum. 22 gün var 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençler beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceğiz.