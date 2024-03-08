Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu! Başkan Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunurken, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan burada çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
"31 MART AKŞAMI FARKLI BAKANLARA GEREK CEVABI VERELİM"
Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbim yar yardımcınız olsun. Çok önemli bir dönemin arefesindeyiz. 31 Mart Türkiye'de bir dönüm noktası ve dönüm noktasında tüm İslam dünyasının gözleri Türkiye'de. Türkiye'de ne olacak? Her ne kadar bu bir genel seçim değilse de yerel seçimde gözler AK Parti'nin bu seçimlerden alacağı neticede olacak. Onun için tabi çok üstün bir gençliğe sahip olan davamız inşallah sandıkları adeta patlatırcasına 31 Mart akşamında o farklı bakanlara gereken cevabı verecektir diye inanıyorum. 22 gün var 22 günü en güzel şekilde değerlendirerek gerek ana kademe gerek kadın kollarımız gerek gençler beraberce bir çalışmayla inşallah gerekli cevabı sandıkta vereceğiz.
BENİM İÇİN BİR FİNAL
Burada ben ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Nefes adeta almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim. Ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp adımlarımızı buna göre atmamız lazım.
"1 NİSAN'DA YENİ DÖNEMİ BAŞLATALIM"
Çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni dönemi inşallah başlatalım. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum ve inşallah başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir bütün buralarda bir değişim dönüşümü yapalım. Çünkü gözler burada. Onun için de salonu bekletmeden hemen salona geçelim. Rabbim sizlerden razı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
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