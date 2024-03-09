Başkan Erdoğan yıllar sonra ’one minute’ çıkışı: 15 yıl önce neredeysem bugün de dimdik bir şekilde oradayım

"NETANYAHU GÜNÜMÜZÜN NAZİ CANİSİ"

Ramazan'ı karşılamaya hazırlanıyoruz. İlk sahurumuza kalkacak inşallah ilk orucumuzu tutacağız. Tüm islam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu mübarek ayı hep birlikte en güzel şekilde idrak etmeye çalışacağız. Ancak Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi inşanı dramlarla karşılıyoruz.

Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır. Terör devleti olan İsrail, batılıları arkasına alarak tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Bir barbarlıkla karşı karşıyayız.

Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların Uluslararası Hukukta hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan bir insan olarak yüzümüzü kızartan pek çok hadiseyle karşılaştık.