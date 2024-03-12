Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok dev projelerini tek tek anlattı

"TURGUT ALTINOK BİR PROJE BANKASIDIR"

Söze değil de yapılanlara bakmak lazım. Altınok verdiği sözü tutar. Biz Keçiören'i gecekondu kentinden aldık dünya kenti yaptık. Dünyada örneği olmayan bir belediyecilik hikayesi ve destanı vardır. Şehre Fatih Köprüsü'nden giriyorsunuz, toplumun her kesiminin sabahtan akşama gezecek birçok eser yaptık. Çöplükler çiçek bahçesi oldu. Doğal yaşam alanları, spor tesisleri, kalemiz, teleferiğimiz. Şimdi 18 Mart'ta Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışını yapacağız. Çanakkale'nin yıldönümünde yapıyoruz. Türkiye'de tek başına kule yapan tek belediye Keçiören Belediyesi. Giriş katında kütüphanemiz var. Spor tesislerimiz, nikah salonumuz, mini AVM'miz var. Uluslararası bir sergi salonu var. Altında kafe var. 140. metrede uzay terası ve bilim merkezi var. 180. metrede seyir terası, restorant var. Restorant döner olacak. Bütün Ankara'yı seyredebileceğiz. En üst katta nikah salonumuz var. Muhteşem bir eseri Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nda Ankaramıza kazandırmış olduk. Ulus'ta 7'de hayat bitiyor. Saat 9'da Ankara'da hayat bitiyor. Böyle bir başkent olur mu? Sanat kültür faaliyetleri kalmıyor. Altınok proje bankasıdır. Dünyada 100 yaşanabilir başkent vardır. Bunların içinde Ankara'nın esamesi yoktur. 5 yılda Ankaralı bize vekaleti, emaneti verdiği zaman Ankara yaşanabilir kentler arasında olacaktır. Ankaralı Keçiören'e geliyor şimdi. Ankara'nın merkezi değişti. Eskiden Dikmen'den 1 daire satar Keçiören'den 4-5 daire alırdınız. Şu anda Bahçelievler'den 3 daire satılırsa Keçiören'den 1 daire alabilir. Şu an Ovacık bölgemiz var. Ankara'nın yeni merkezi orası. Yaptığımız parklar, buz pateni, spor tesisleri, piknik alanları. Bütün Ankara hafta sonu Keçiören'e geliyor. Balık iskelemiz var, balık tutmak isteyenleri de Keçiören'e davet ediyoruz. Bağlum'un yanında. Sönmekte olan bir gölü aldık DSİ'den. Bütün yollar kapanmıştı, yolları açtık. Göletin hem alanı gelişti hem de derinliği 4 metreden 25 metreye çıktı. 2019'da göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm planlarımızı yaptık. Maalesef ABB Başkanı planların bir bölümünü iptal etti. Sonra meclis geçirdi, dava açıldı ve iptal oldu.

"BELEDİYE BAŞKANLARI ŞEHRİN GELECEĞİNİ PLANLAR"

Şu anda 104 milyar dolar deprem bölgesinde harcanacak. Şu an Türkiye'de görmediğimiz bazı olayları unutuyoruz. Bu vatandaşlarımız için devletimiz üzerine düşeni yapıp evleri yapıyor. Şu anda en büyük gider kalemi deprem bölgesinde. Şu an bunun bedelini ödemek durumundayız ve zorundayız. Belediye başkanları şehrin geleceğini planlar aynı zamanda. Sokaklar, caddeler genişliyor. Ankara'dan ve Ankara dışından birçok müteahhit Keçiören'de kentsel dönüşümden yer alıp yapmak için talepte bulunmuştu. Ankaramızda birçok bölge eskidi, yaşlandı. Demetevler, Bahçelievler, Emek, Esat, Seyran Bağları, Balgat, 100. Yıl Blokları öyle. Altındağ'da, Mamak'ta kentsel dönüşüm bekleyen yerler var. Sincan'da, Etimesgut'ta dönüşüm bekleyen yerler var.