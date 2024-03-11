Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan engelli vatandaşlara müjde: "Engelsiz Seferberlik ilan edeceğiz"

Ramazanda kendileri için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet dilediklerini belirten Kurum, "Özellikle zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, bu coğrafyalardaki her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım diliyorum, kurtuluş, barış ve huzur temenni ediyorum." diye konuştu.