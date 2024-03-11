Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü: Türkiye’ye davet etti

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan-ı Şerif'ini de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.