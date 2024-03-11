Bakan Göktaş Filistin Kadın İşleri Bakanı ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani trajedinin bir an evvel sona ermesi ve Gazze halkının sosyal refahının hızla artırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındı.
Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu kapsamında geldiği New York'ta ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda, Bakan Göktaş, Türkevi'nde, Filistin Kadın İşleri Bakanı Hamad ile bir araya geldi Görüşmede, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani trajedinin bir an evvel sona ermesi ve Gazze halkının sosyal refahının hızla artırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındığı, Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin her zemin ve platformda, Filistin'in haklı davasının sesi olmaya, insanı yardım sağlamaya devam edeceğini belirttiği öğrenildi.
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