Bakan Göktaş Filistin Kadın İşleri Bakanı ile görüştü







Bu kapsamda, Bakan Göktaş, Türkevi'nde, Filistin Kadın İşleri Bakanı Hamad ile bir araya geldi Görüşmede, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani trajedinin bir an evvel sona ermesi ve Gazze halkının sosyal refahının hızla artırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındığı, Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin her zemin ve platformda, Filistin'in haklı davasının sesi olmaya, insanı yardım sağlamaya devam edeceğini belirttiği öğrenildi.