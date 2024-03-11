11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bakan Göktaş Filistin Kadın İşleri Bakanı ile görüştü

Bakan Göktaş Filistin Kadın İşleri Bakanı ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2024
ABONE OL
Bakan Göktaş Filistin Kadın İşleri Bakanı ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin Kadın İşleri Bakanı Amal Hamad ile görüştü. Görüşmede, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani trajedinin bir an evvel sona ermesi ve Gazze halkının sosyal refahının hızla artırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındı.

Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu kapsamında geldiği New York'ta ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor.



Bu kapsamda, Bakan Göktaş, Türkevi'nde, Filistin Kadın İşleri Bakanı Hamad ile bir araya geldi Görüşmede, Gazze'de yaşanan soykırım ve insani trajedinin bir an evvel sona ermesi ve Gazze halkının sosyal refahının hızla artırılmasına yönelik atılacak adımların ele alındığı, Bakan Göktaş'ın, Türkiye'nin her zemin ve platformda, Filistin'in haklı davasının sesi olmaya, insanı yardım sağlamaya devam edeceğini belirttiği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA