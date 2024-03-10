Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok’tan Mansur Yavaş’a salvo: Vatandaşımızın katiline kimse ’Apo Bey’ diyemez!

'ANKARA'DA ULAŞIM PROBLEM'

Altınok, daha sonra Çankaya Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Altınok , Ankara trafiğinin 2-3 yıl sonra İstanbul trafiğinden daha büyük bir çile haline geleceğini belirterek, "Ulaşım problem. Otobüslerin tamiri yapılamıyor. Dolayısıyla duraklarda bekleme süresi arttı, kuyruklar uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tane ağaç dikmek. Gençlerimize, geleceğimize bırakacağı bir tane eseri yoktur. Beş yıl Ankara'nın boş yılı olmuştur" dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise, Ankara'nın son 5 yılında başkente yakışacak hizmetler görülmediğini ifade ederek, "Ankara, Türkiye'nin diğer illeriyle değil, dünyanın diğer başkentleriyle yarışması gereken bir ilimiz. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile başkent Ankara bir marka şehir olacak. Tüm dünyaya baktığımızda henüz o markayı tam oluşturamadık. Şimdi, 100 yıl sonra bu marka şehri Türkiye yüzyılında oluşturmak durumundayız ve inşallah Turgut Altınok başkanımızla biz sizlere bunun sözünü veriyoruz. Artık trafik sorunu olan bir Ankara istemiyoruz. Dün trafik sorunu yoktu, bugün oldu ve başkanımız diyor ki 'Bu sorunu benden sorun, bunu ben çözeceğim.' Altyapı sorunu olan bir Ankara'yı istemiyoruz. Metrosunun yapılmadığı, hiçbir ilave bir şeyin yapılmadığı bir Ankara'nın Ankaralıya verebileceği bir şey olmadığı gibi Türkiye'ye verebileceği bir şey de yok" diye konuştu.