Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a salvo: Vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez!
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Makam mevki ayrı bir şey, ilkeli durmak ve ilkeli olmak ayrı bir şey. Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapmamıştır. Cumhurbaşkanı adayı olacağı dönemde 'Apo Bey' demiştir. Bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez" dedi.
Turgut Altınok, 'Altı Ok Değil Altınok'a Destek' sloganıyla Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada konuşan Altınok, ülkücü ve milliyetçilere yönelik siyasette ilkenin önemine vurgu yaparak, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'ye katılma sürecini anlattı. Altınok, Yavaş'ın, 'MHP, CHP'lileşti' dediğini ve sonra gidip CHP'den aday olduğunu belirterek, "Makam mevki ayrı bir şey ilkeli durmak ve ilkeli olmak ayrı bir şey. Türk milletinin değerleri adına bir tane program yapmamıştır. Cumhurbaşkanı adayı olacağı dönemde 'Apo Bey' demiştir. Bunca askerimizin, polisimizin, korucumuzun, Kürt vatandaşımızın katiline kimse 'Apo Bey' diyemez" ifadelerini kullandı.
'ŞEHİTLERİMİZİN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORLAR'
Yavaş'ın Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek isteyenlerle yol yürüdüğünü ve seçimden seçime milliyetçi olduğunu öne süren Altınok, "Bu seçim her seçimden daha önemlidir. Türk milletinin değerlerini dağlara taşlara kazmış vatansever Atatürkçü bunlarla bir olmaz, milliyetçi olmaz. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyorsunuz" dedi.
31 Mart'tan sonra yeni eser ve projelerle Ankara'yı canlandıracaklarını söyleyen Altınok, "Belediyede çalışan hiçbir kimsenin ekmeği ile oynamayacağız. Ankara'da otobüsleri bekleme süresi arttı. Ankara ekonomisine dair bir şey yapılmadı. Belediyenin borcu 3,5 milyardan 20 milyara çıktı. '300 milyar bütçe ile sadece yardım yaptım' diyor; yapılan yardımlar bütçenin yüzde 4'ü. Daha önce Büyükşehir Belediyesi yüzde 8 ayırıyormuş yardımlara. Biz kentimizi eserlerle ilmek ilmek öreceğiz. Ankara, Cumhuriyetimizin başkenti; Cumhuriyetimizin 100 yılında Ankara'ya diktiği bir tane ağaç yok" diye konuştu.
'ANKARA'DA ULAŞIM PROBLEM'
Altınok, daha sonra Çankaya Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Altınok , Ankara trafiğinin 2-3 yıl sonra İstanbul trafiğinden daha büyük bir çile haline geleceğini belirterek, "Ulaşım problem. Otobüslerin tamiri yapılamıyor. Dolayısıyla duraklarda bekleme süresi arttı, kuyruklar uzadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir tane ağaç dikmek. Gençlerimize, geleceğimize bırakacağı bir tane eseri yoktur. Beş yıl Ankara'nın boş yılı olmuştur" dedi.
Açılışta konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise, Ankara'nın son 5 yılında başkente yakışacak hizmetler görülmediğini ifade ederek, "Ankara, Türkiye'nin diğer illeriyle değil, dünyanın diğer başkentleriyle yarışması gereken bir ilimiz. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile başkent Ankara bir marka şehir olacak. Tüm dünyaya baktığımızda henüz o markayı tam oluşturamadık. Şimdi, 100 yıl sonra bu marka şehri Türkiye yüzyılında oluşturmak durumundayız ve inşallah Turgut Altınok başkanımızla biz sizlere bunun sözünü veriyoruz. Artık trafik sorunu olan bir Ankara istemiyoruz. Dün trafik sorunu yoktu, bugün oldu ve başkanımız diyor ki 'Bu sorunu benden sorun, bunu ben çözeceğim.' Altyapı sorunu olan bir Ankara'yı istemiyoruz. Metrosunun yapılmadığı, hiçbir ilave bir şeyin yapılmadığı bir Ankara'nın Ankaralıya verebileceği bir şey olmadığı gibi Türkiye'ye verebileceği bir şey de yok" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Hatırlanacağı üzere 13.5.2023 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında büyük bir skandala imza atarak teröristbaşı Abdullah Öcalan için "Apo Bey" ifadesini kullandı. Büyük şaşkınlık yaratan Yavaş'ın o anları sosyal medyada büyük tepki topladı.
"NE GÜNLERE KALDIK"
Özellikle Twitter'da kısa sürede yüz binlerce kişiye yayılan videoya kullanıcıların yorumları da sert oldu. Vatandaşların değerlendirmeleri arasında, "Apo Bey mi? Ne günlere kaldık", "Mansur Bey konuşmasa daha iyi", "Bunların en milliyetçi ismi de işte bu kadar" gibi ifadeler dikkat çekti.
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