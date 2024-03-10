10 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ramazan ayı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
ABONE OL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ramazan ayı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ramazan ayının başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan zulümlerin ve acıların gölgesinde buruk karşıladığımız bu ramazan, ümit ediyorum ki dünyada bir uyanışa, adalet ve merhamete vesile olur." ifadesini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA