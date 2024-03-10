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Başkan Erdoğan İstanbul'da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Başkan Erdoğan İstanbul’da yeni metro hattının test sürüşünü yaptı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nın açılışında vatman koltuğuna oturup test sürüşü gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı açılış törenine katıldı.

Açılış öncesi trenin vatman koltuğuna oturan Başkan Erdoğan, test sürüşü gerçekleştirdi.

İstanbul’da Bakırköy Sahil-Kirazlı arasına yeni metro
Başkan Erdoğan metro açılış töreninde konuşuyor

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