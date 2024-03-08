CHP yandaşı Sözcü ve TELE 1’den Burcu Köksal’a büyük operasyon! Geri vites yalanı kısa sürdü! Köksal sözlerini yineledi...

Ancak kısa süre içerisinde Burcu Köksal'ın geri adım atmadığı ve DEM Parti konusundaki görüşmelerini yinelediği ortaya çıktı.

Köksal yaptığı açıklamada "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp başka anlamlar çıkarmasın. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu, ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır." ifadelerini kullanırken DEM ile ilgili fikirlerini yineledi.