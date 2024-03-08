08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı Sözcü ve TELE 1'den Burcu Köksal'a büyük operasyon! Geri vites yalanı kısa sürdü! Köksal sözlerini yineledi...

CHP yandaşı Sözcü ve TELE 1'den Burcu Köksal'a büyük operasyon! Geri vites yalanı kısa sürdü! Köksal sözlerini yineledi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
CHP yandaşı Sözcü ve TELE 1’den Burcu Köksal’a büyük operasyon! Geri vites yalanı kısa sürdü! Köksal sözlerini yineledi...

CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal mitingte yaptığı konuşmada "DEM Partililere bu belediyenin kapısı kapalı" ifadeleri sonrası CHP yandaşı Sözcü ve Tele 1'den büyük bir algı operasyonu geldi. İki kanal da Köksal'ın geri adım attığına yönelik bir açıklama yaptığını son dakika olarak duyururken Köksal'ın "Kapı herkese açık olacaktır. Ayrım yapmadan eşit hizmet götürmekle yükümlüyüm" ifadelerini kullandığı yazıldı. Ancak Köksal'ın bir geri adım atmadığı ve CHP medyasının DEM Parti seçmenine yanlamak için böyle bir operasyona kalktığı anlaşıldı. Köksal yaptığı yeni açıklamada "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim." sözlerini tekrarladı.

CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal mitingte yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi.

"SÜRÇÜLİSAN OLDU"

Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.

ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM

Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.

Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.

İMAMOĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL

Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.

CHP YANDAŞI MEDYADAN BÜYÜK OPERASYON

Bu gelişmeler ışığında CHP yandaşı Sözcü TV ve TELE 1 Burcu Köksal'ın düzenlediği basın toplantında geri adım attığını ve "Belediyenin kapısı herkese açık olacaktır" ifadelerini kullandığını son dakika olarak duyurdu.

TELE 1'in önce Sözcü TV de Burcu Köksal'ın geri adım attığını yazarak düzenlenen basın toplantısının detayları aktarmak yerine DEM Parti'ye yanladı.

Ancak kısa süre içerisinde Burcu Köksal'ın geri adım atmadığı ve DEM Parti konusundaki görüşmelerini yinelediği ortaya çıktı.

Köksal yaptığı açıklamada "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM ve HÜDAPAR ile yönetmeyeceğim. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp başka anlamlar çıkarmasın. Belediye başkanı olduğumda belediyenin kapısı etnik kökeni, mezhebi, görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan bu, ülkeyi seven, bu ülkenin birliğini ve bölünmez bütünlüğünü savunan herkese ardına kadar açık olacaktır." ifadelerini kullanırken DEM ile ilgili fikirlerini yineledi.

ALGI OPERASYONLARI PATLADI

Sonuç olarak Sözcü TV ve TELE 1 DEM Parti seçmeninin gönlünü almak için ortaya attığı bu algı operasyonu kısa sürede patladı.

İmamoğlu medyasından Bay Kemal’e operasyon

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA