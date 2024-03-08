İmamoğlu medyasından Kılıçdaroğlu'na Burcu Köksal operasyonu! Bay Kemal'den yanıt geldi: Alçak bir iftira! Alçaklık ve şahsiyetsizlik...
CHP Afyon adayı Burcu Köksal'ın belediyenin kapısının DEM Partililere kapalı olduğunu ifade ederken bu sözler CHP ile PKK'nın partisi arasındaki ilişkilerde kriz çıkardı. İmamoğlu ise Özgür Özel'e Köksal'ın partiden ihraç edilmesini yönelik çağrıda bulunurken İmamoğlu'na yakın medya da bu olay üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. İmamoğlu'na yakınlığıyla tanınan Fatih Portakal yaptığı açıklamada "Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum." ifadeleriyle kullandı. Bu gelişme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Fatih Portakal üzerinden İmamoğlu'nu yüklenirken "Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır." dedi. İşte detaylar...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP'de yaşanan güç savaşları kaosu yetmezmiş gibi şimdi de Burcu Köksal krizi patladı. Köksal'ın yaptığı DEM Parti çıkışı ortalığı fena karıştırdı.
"KAPILARIMIZ DEM PARTİ'YE KAPALI"
Burcu Köksal, Afyon'daki mitingde yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" dedi. Bu açıklama sonrası PKK'nın partisi DEM Parti ayaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel durumu toplamak için kırk takla attı.
"SÜRÇÜLİSAN OLDU"
Özgür Özel ise Afyon'dan sonra geçtiği Uşak'ta "Burcu Başkan'dan size selam getirdim. Sürçülisan oldu. Burcu Başkan, 'Aman başkanım sen düzelt' dedi" dedi.
ÖZEL'İ YALANLADI: SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM
Bunun üzerine Burcu Köksal, Özgür Özel'e "Dil sürçmesi değil, sözümün arkasındayım" diyerek fitili ateşledi.
Köksal, "Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar'dan göndereceğim diyorum, Akp mevcut işçileri çıkaracak pkk'lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve Afjet konusunda destek vereceğim diyorum, belediyeyi dem'lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum, gizli kapılar ardında demlilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisarı demlilerle ve hüdaparlılarla yönetmeyeceğim… Net…." diyerek yeniden DEM Parti'ye kazan kaldırdı.
İMAMOĞLU FİTİLİ ATEŞLEDİ: YA BAŞKA İŞ YA BAŞKA PARTİ BUL
Bu konuya ilişkin Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olurken İmamoğlu Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi etkinliğinde açıklamalarda bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın seçilmesi halinde belediyenin kapılarının "DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacağını" söylemesini eleştiren İmamoğlu, "Öyle ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partililer hariç şunlarla görüşürüz ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak! Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim!" dedi.
"BU KADINI PARTİDEN İHRAÇ ET"
Hatta İmamoğlu'nun bununla yetinmeyip Özgür Özel'i aradığı ve "Bu kadını derhal partiden ihraç et" talimatı verdiği de iddia edildi.
İMAMOĞLU MEDYASINDAN PORTAKAL: KILIÇDAROĞLU TALİMAT VERDİ
Diğer yandan İmamoğlu'nun bu sert sözlerinin yanında Ekrem medyası da harekete geçti. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı Fatih Portakal yaptığı açıklamada "Ben bunun bir talimatla yapıldığını düşünüyorum. Talimatı kanıtlayamam size bunu ama Kılıçdaroğlu'ndan geldiğini bile düşünüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu, Onun için önemli olan İmamoğlu'nun kaybetmesi. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'dan sonrasının hesaplarını yapıyor." ifadelerini kullandı.
"ALÇAK BİR İFTİRA"
İmamoğlu medyasının bu operasyonunu gören Kemal Kılıçdaroğlu ise CHP yandaşı T24'e yaptığı açıklamada bu sözlerin bir iftira olduğunu ifade ederken Portakal'ı ispata çağırdı.
"PORTAKAL İSPATLAMAK ZORUNDA"
Kılıçdaroğlu "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.
PORTAKAL PİYON İMAMOĞLU MERKEZDE
Kılıçdaroğlu aslında bu mesajıyla Fatih Portakal üzerinden İmamoğlu'na eleştirirken bu alçak iftiranın İmamoğlu merkezli olduğunu ima etti.
KILIÇDAROĞLU MEDYASI DA HAREKETE GEÇTİ: İSPATLAYIN
İmamoğlu medyasının bu operasyonu sonrası Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever de devreye girdi. Aysever İmamoğlu'na seslenirken "Ekrem Bey lütfen ev arkadaşınız Fatih Portakal'a, Altan Sancar, Can Kakışım gibi beyefendilere söyleyin Burcu Köksal'ın söylediklerinden sanki Kılıçdaroğlu suçluymuş gibi davranıyorlar böyle bir talimat verildiğini ispatlasınlar" diyerek Portakal'ın sözlerinin iftira olduğunu ifade etti.
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