İmamoğlu medyasından Kılıçdaroğlu’na Burcu Köksal operasyonu! Bay Kemal’den yanıt geldi: Alçak bir iftira! Alçaklık ve şahsiyetsizlik...

"PORTAKAL İSPATLAMAK ZORUNDA"

Kılıçdaroğlu "Fatih Portakal, Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözleri söylemesi için benim talimat verdiğimi, yakınımdaki isimlerden biri vasıtasıyla bunu yaptığımı söylüyor. Bakın açıkça çağrı yapıyorum: Bu yakınımda olduğu ya da böyle bir cümle kurulmasını söylenen isim kimse açıklanması gerekir. Böyle bir cümlenin sarf edilmesini söyleyen kişi alçak ve şahsiyetsiz bir kişidir. Ne böyle bir talimat verdim, ne de böyle bir yakınım vardır. Fatih Portakal bunu açıklamak zorundadır. Açıklamıyorsa yalan haber ürettiğini ben söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

PORTAKAL PİYON İMAMOĞLU MERKEZDE

Kılıçdaroğlu aslında bu mesajıyla Fatih Portakal üzerinden İmamoğlu'na eleştirirken bu alçak iftiranın İmamoğlu merkezli olduğunu ima etti.