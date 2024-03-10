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Gelen sese kulak verin! Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Gelen sese kulak verin! Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirilen atışta, hedefini başarıyla vurdu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve Roketsan ana yükleniciliğinde yürütülen Atmaca Projesi kapsamında, milli imkanlarla geliştirilen alt sistem ve bileşenlerin doğrulanması amacıyla gerçekleştirilen atışta, hedef başarıyla vuruldu.

"GELEN SESE KULAK VERİN; O SES BİZİ GELECEĞE TAŞIYACAK"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, proje ile ilgili sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Görgün, "Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak. Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları değiştiriyor.

Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu.

Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi

Komşu’da gündem Türk Savunma Sanayii!

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