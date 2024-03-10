Gelen sese kulak verin! Atmaca füzesi hedefini başarıyla vurdu

Başkanlığımız himayelerinde başlatılan ve Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Füzesi, Kale Ar-Ge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli Turbojet Motoru (KTJ-3200) ile gerçekleştirdiği atışta, hedefini başarıyla vurdu.

Gelen sese kulak verin; o ses bizi geleceğe taşıyacak! 🚀🇹🇷



Milli motorlarımızla güçlenen milli platformlarımız, savunma sanayiimizin tam bağımsızlık hedefine ivme katıyor, sahada oyunları bir bir değiştiriyor!



Başkanlığımız himayelerinde Roketsan tarafından üretilen #ATMACA… https://t.co/xdYR1Clhpq — Prof. Dr. Haluk Görgün (@halukgorgun) March 10, 2024

Başta mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ederim. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun" dedi