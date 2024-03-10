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Fatih Belediye Başkanı Turan yeni dönem projelerini tanıttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Fatih Belediye Başkanı Turan yeni dönem projelerini tanıttı

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'ndeki "Yerel Seçimler Proje Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı.

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