Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi! Kirli ittifak bozulmasın diye özür diledi: Ben asla sizin pankartınızı indirmem
GÜNDEM ahaber.com.tr
CHP ile DEM Parti arasındaki yapılan kirli ittifak giderek büyürken CHP Adana adayı Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi. DEM Partililer pankartların indirilmesi nedeniyle Karalar'dan hesap sorarken, CHP'nin adayı gizli ve kirli ittifakın bozulmaması için kendisinden hesap soran DEM’liden özür diledi. Karalar ayrıca kendisini “Ben asla DEM pankartı indirmem’ sözleriyle savundu. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifak her geçen gün daha da derinleşiyor.CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın DEM ile gizli ve kirli ittifakı gözler önüne serildi.
"BEN ASLA DEM PANKARTINI İNDİRMEM"
Kürt kökenli vatandaşların yoğun yaşadığı Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesinde seçim ziyaretinde bulunan Zeydan Karalar, bayraklarının indirildiğini ileri sürerek kendisinden hesap soran DEM Partiliden özür diledi. Zeydan Karalar, "Biz yapıyorsak özür dilerim. Ben asla DEM'in pankartlarını indirmem' dedi.
SESSİZCE DİNLEDİ
Zeydan Karalar, kendisinden hesap sorar gibi tepki gösteren DEMli şahıstan özür dilerken, Oya Tekin şaşkın ve sesiz şekilde dinlemesi dikkat çekti.
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