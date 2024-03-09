Zeydan Karalar DEM Partililerden fırça yedi! Kirli ittifak bozulmasın diye özür diledi: Ben asla sizin pankartınızı indirmem

Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile DEM Parti arasında yapılan ittifak her geçen gün daha da derinleşiyor.CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın DEM ile gizli ve kirli ittifakı gözler önüne serildi.