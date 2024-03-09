CHP’nin ortağı DEM Parti’den skandallar serisi! Meral Danış Beştaş’tan PYD sözleri: Terör örgütü değil...

"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.