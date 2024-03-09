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CHP'nin ortağı DEM Parti'den skandallar serisi! Meral Danış Beştaş'tan PYD sözleri: Terör örgütü değil...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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CHP’nin ortağı DEM Parti’den skandallar serisi! Meral Danış Beştaş’tan PYD sözleri: Terör örgütü değil...

CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifakta her geçen gün yeni bir skandal patlarken DEM Parti'den tepki çeken bir açıklama geldi. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi aklamaya kalktı. Beştaş PYD'nin bir terör örgütü olmadığını ifade etti. İşte detaylar...

Yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkarmak isteyen DEM Parti'de Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın ismi öne çıktı. Ancak Kandil'den gelen "CHP ile ittifak yapın" mesajı sonrası DEM Parti geri adım attı.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA KANDİL'LE DEMLENİYORLAR

Başak Demirtaş da adaylıktan çekildiğini açıkladı. CHP ve DEM Parti "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu. Bu doğrultuda bazı bölgelerde aday çıkarmayan DEM Parti, Demirtaş'ın yerine İBB Eş Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi duyurdu.

PYD'Yİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

Yaşanan kirli ittifak artık gizli tutulmazken, PKK'ya yakınlığı ile bilinen DEM Parti'den açıklamalar gelmeye devam ediyor. DEM Parti İBB Eş Başkan adayı katıldığı bir televizyon programında PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi aklamaya çalıştı.

"BİR TEK TÜRKİYE TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRÜYOR"

PYD'nin terör örgütü olmadığı savunan Beştaş, "PYD dünyada hiçbir yerde terör örgütü olarak görülmüyor. Bir tek Türkiye ve Katar terör örgütü olarak görüyor. Türkiye'de böyle bir niteleme yapıldı" dedi.

TERÖRİSTBAŞINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Meral Danış Beştaş, TBMM'de teröristbaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a güzellemeler yapmıştı. Skandal ifadeler sarf eden Beştaş, "Sayın Öcalan'a 'Sayın Öcalan' diyoruz çünkü milyonlarca Kürt halkının 'irademdir' dediği bir siyasi liderdir. Sayın Öcalan dünyaca ünlü yazarların da dediği gibi, büyük bir yazar ve düşünürdür" şeklinde konuşmuştu.

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