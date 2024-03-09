MOSSAD ile irtibatlı Hamza Turhan Ayberk’ten bomba itiraf! Talimatı bakın kimden almış? Detayları A Haber muhabiri açıkladı

TALİMATI KİMDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Kişilere ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerle videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Türel yaptığı açıklamada, "7 MOSSAD ajanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin arasında da televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğunu biliyorduk. Ayberk, Victoria kod adlı MOSSAD ajanından talimatı aldığını itiraf etti. Ayberk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini söyledi. Ayberk'in ödemeleri kripto para ve muhtelif banka üzerinden aldığı yine Victoria kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğünü söyledi." dedi.