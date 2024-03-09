MOSSAD ile irtibatlı Hamza Turhan Ayberk'ten bomba itiraf! Talimatı bakın kimden almış? Detayları A Haber muhabiri açıkladı
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla, edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Operasyon sonucu yakalanan 7 MOSSAD ajanının ifadeleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişilerden TV’lerde sabah programlarına katılan, eski bir kamu personeli olan MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, Victoria kod adlı MOSSAD ajanından talimat aldığını resmen itiraf etti. Detayları A Haber muhabiri açıklarken Ayberk'in ödemeleri kripto para ve muhtelif banka üzerinden aldığı ve Victoria kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü öğrenildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi geçtiğimiz günlerde (5 Mart 2024) gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edilmişti.
MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti.
TALİMATI KİMDEN ALDIĞINI İTİRAF ETTİ
Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Kişilere ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerle videolarını çektiklerini kabul ettiler. Ekipteki isimler Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.
Detayları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. Türel yaptığı açıklamada, "7 MOSSAD ajanı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişilerin arasında da televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğunu biliyorduk. Ayberk, Victoria kod adlı MOSSAD ajanından talimatı aldığını itiraf etti. Ayberk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini söyledi. Ayberk'in ödemeleri kripto para ve muhtelif banka üzerinden aldığı yine Victoria kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğünü söyledi." dedi.
NE OLMUŞTU?
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan 7 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan Hamza Turhan Ayberk olduğu tespit edildi.
MİT, yaptığı çalışmalar çerçevesinde, özel dedektif Ayberk'in para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirledi. Ayberk'in, aldığı talimatlar üzerine Türkiye'deki Orta Doğulu şahıs ve şirketler hakkında bilgi derlediği tespit edildi. Eski bir kamu görevlisi olan ve özel dedektiflik yapan Ayberk'in, MOSSAD'a bilgi temin etmek için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şahıslardan ekip kurduğu belirlendi.
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, canlı yayınında operasyonun detaylarını anlattı.
Aslında bu operasyon yeni bir operasyon değil. Daha önce de ocak ayında da yine farklı operasyonlar gerçekleştirmişti MİT, ülkemizde MOSSAD adına ajanlık yapan şüphelilere yönelik bir operasyon. Bugünkü operasyonda bir dedektiflik şirketi olan dedektif olarak çalışan eski bir kamu görevlisi Hamza Turhan Ayberk isimli bir şüphelinin MOSSAD'a para karşılığında Orta Doğulu şahısların bilgilerini toplayarak para karşılığında bu bilgileri sattığını tespit ediyor Emniyet ekipleri MİT ile birlikte. Yapılan değerlendirme teknik ve fiziki takibin altından operasyon düğmesine basıldı ve 7 şüpheli gözaltına alındı.
TV PROGRAMLARINA ÇIKMIŞ!
Televizyon programlarında yorum yaptığı ve sabah programlarında bulunduğunun de tespiti yapılıyor bu açıklamada. Burada dikkat çekmesi gereken nokta hiçbir şekilde bir şüphe çekmeden bunu çok gizli bir şekilde yapmaları. Halihazırda MOSSAD'ın ülkemizde kullanmak istediği ajanları seçmesinde de çok dikkat ettiğini daha önceki operasyonlarda gördük.
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