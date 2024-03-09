Oy pusulaları ilk kez A Haber’de! En Uzun Pusula İstanbul’da en kısa Şırnak’ta

Yüksek Seçim Kurulu'nda hummalı bir çalışma var aday listelerini kesinleştirdiler. Oy pusulalarını basmaya başladı. 36 siyasi parti seçimlere katılıyor. Bir o kadar da bağımsız adaylar yarışacak. Hal böyle olunca, oy pusulalarının boyutu da büyüdü. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel 31 Mart pusulasını ilk kez A Haber'de gösterdi. AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel: 'İstanbul'un oy pusulası en büyük ebat oy pusulası diyebilirim. + tek sıra halinde pusulanın altına bağımsızlar yerleştirildi. Kalın çizgilerle bağımsız adayları ayırmak için bağımsız adaylar buraya yazılarak böyle bir dizayn yapıldı. Bağımsız adayların altta böyle yer aldığı tek yer İstanbul. Diğerleri yanda.' İSTANBUL'DAN SONRA EN KABARIK OY PUSULASI ANKARA ÇANKAYA İLÇESİNE AİT 'En küçük pusula Şırnak Uludere Hilal Beldesinde tek siyasi parti o da AK Parti katılıyor. Orada sadece AK Parti'nin bulunduğu oy pusulası var.4,5- 5 santim kadar oy pusulası var.' 31 Mart Yerel Seçimlerinde vatandaşın önüne büyük şehirlerde dört pusula çıkacak. Bunlar Büyükşehir Belediye Başkanı, İlçe Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliği ile Muhtarlık için mühür basılacak. Peki bu pusulalar zarflara nasıl sığacak? AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel 'Zarfa sığacak şekilde ebatı var. Simüle edildi sığabiliyor.' dedi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN