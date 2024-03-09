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Haberler Gündem Haberleri Oy pusulaları ilk kez A Haber’de! En Uzun Pusula İstanbul’da en kısa Şırnak’ta

Oy pusulaları ilk kez A Haber’de! En Uzun Pusula İstanbul’da en kısa Şırnak’ta

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Oy pusulaları ilk kez A Haber’de! En Uzun Pusula İstanbul’da en kısa Şırnak’ta

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçimlerin en önemli unsuru olan oy pusulaları da basıldı. Pusula boyutu kapsamında birinciliği İstanbul aldı. 49 adayın yarışacağı İstanbul için hazırlanan oy pusulası yaklaşık bir metre uzunluğunda.

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