Bir Bakırköy meselesi! Bülent Kerimoğlu, Özgür Özel’in afişlerini astı, Ekrem İmamoğlu çılgına döndü

Kerimoğlu bunun üzerine, "Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.