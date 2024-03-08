Sapık FETÖ’cü 17 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! İstismar görüntüleriyle alçak şantaj

YASAK İLİŞKİNİN SUÇLUSU 17 YAŞINDAKİ N.Ü. OLDU



Örgüt içinde itibarlı bir konumda olması, yasak ilişkide İbrahim Demir'in korunmasını sağladı. Reşit olmayan N.Ü'nün ise hayatı karardı. Bir süre sonra örgüt içerisinde Demir'e karşı sesler yükselmeye başladı.

Bunun üzerine Pensilvanya'nın talimatıyla Demir, Bahreyn'den Mısır'a gönderildi. Örgüt tarafından Demir'e Mısır'da da yüksek düzeyde bir görev verildi.

Burada örgüt tarafından "Dinler Arası Diyalog Enstitüsü" olarak kabul edilen ve örgüt elebaşı Gülen'in özel hizmetini görecek mollaların yetiştirildiği merkez olan Shikoh Centre'deki faaliyetleri yakından takip etti.

Reşit olmayan bir kıza taciz ve tehditlerde bulunan Demir'in bu denli yüksek bir göreve getirilmesi örgüt içinde çatırdamalara sebep oldu.