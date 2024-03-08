Sapık FETÖ'cü 17 yaşındaki çocuğun hayatını kararttı! İstismar görüntüleriyle alçak şantaj
Fetullahçı Terör örgütü(FETÖ), Bahreyn ülke imamının kendisine eğitimiyle ilgilenmesi için emanet edilen 16 yaşındaki reşit olmayan kız çocuğuyla yaşadığı ilişkisiyle çalkalandı. Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir, evli olmasına rağmen 16 yaşındaki kızla yasak ilişki yaşadı. Demir'in eşi ile küçük kız N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.
Örgüt içerisinde uzun yıllardır bulunan ve güven duyulan Fetullahçı Terör örgütünün Bahreyn Ülke İmamı İbrahim Demir'e Bahreyn'de örgüt okullarından birinde çalışan Y.Ü. 16 yaşının kız çocuğunun eğitimiyle ilgilenmesi için ricada bulundu.
Baba Y.Ü.'nün ricasını kırmayan Demir, 16 yaşındaki N.Ü.'nün derslerini yakından takip etmeye başladı. Bir süre sonra İbrahim Demir kendinden 21 yaş küçük N.Ü.'ye karşı ilgi duymaya başladı.
Örgütte üst düzey bir konumda olmanın verdiği cesaretle N.Ü.'ye yaklaşan Demir, kızı taciz etmeye başladı.
Korktuğu için Demir tarafından taciz edildiğini kimseye söyleyemeyen N.Ü., 17 yaşına geldiğinde ise tehditlerine direnemediği İbrahim Demir'e karşı yakınlık gösterdi ve aralarında ilişki başladı.
İbrahim Demir evli olmasına rağmen yaşadığı yasak ilişki bir yıl boyunca devam etti. Demir'in eşi ile N.Ü'nün annesinin yasak ilişkiyi fark etmesi üzerine örgüt içinde kargaşa yaşandı.
İbrahim Demir, reşit olmayan kızla zorla ilişkiye girdiği için suçlanması gerekirken, Pensilvanya'nın koruması altına alındı ve konu örgüt içinde kapatıldı.
YASAK İLİŞKİNİN SUÇLUSU 17 YAŞINDAKİ N.Ü. OLDU
Örgüt içinde itibarlı bir konumda olması, yasak ilişkide İbrahim Demir'in korunmasını sağladı. Reşit olmayan N.Ü'nün ise hayatı karardı. Bir süre sonra örgüt içerisinde Demir'e karşı sesler yükselmeye başladı.
Bunun üzerine Pensilvanya'nın talimatıyla Demir, Bahreyn'den Mısır'a gönderildi. Örgüt tarafından Demir'e Mısır'da da yüksek düzeyde bir görev verildi.
Burada örgüt tarafından "Dinler Arası Diyalog Enstitüsü" olarak kabul edilen ve örgüt elebaşı Gülen'in özel hizmetini görecek mollaların yetiştirildiği merkez olan Shikoh Centre'deki faaliyetleri yakından takip etti.
Reşit olmayan bir kıza taciz ve tehditlerde bulunan Demir'in bu denli yüksek bir göreve getirilmesi örgüt içinde çatırdamalara sebep oldu.
FOTOĞRAFLARLA ŞANTAJA BAŞLADI
Demir'in Mısır'a gönderilmesi sonrası Bahreyn'de kalan N.Ü. yaşadıklarından pişmanlık duyup Avrupa'da bir ülkeye kaçtı. Ancak, İbrahim Demir'den kaçamadı.
N.Ü.'nün attığı her adımı takip eden Demir, tehdit ve tacizlerini sürdürdü. Saplantı haline getirdiği N.Ü. ile yeniden görüşebilmek için birlikteyken çekilen müstehcen fotoğraf ve videolarını yayınlamakla şantajda bulundu.
Demir'den bir türlü kurtulamayan N.Ü. intiharın eşiğine geldi. İbrahim Demir ise Pensilvanya'nın yardımı ile üst düzey örgüt mensubu Hüseyin Karakuş'un koruması altında İsviçre'de hayatına devam ediyor.
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