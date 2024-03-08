09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hablemitoğlu suikastı davası 16 Temmuz'a ertelendi

Hablemitoğlu suikastı davası 16 Temmuz'a ertelendi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
Hablemitoğlu suikastı davası 16 Temmuz’a ertelendi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, 18 Aralık 2002'de Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile emekli albay Levent Göktaş'ın da arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya 16 Temmuz'da devam edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA