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Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.01.2024
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Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Necip Hablemitoğlu suikastının firari sanığı olan ve dün Ankara'da yakalanan ve hakkında "terör örgütüne silah sağlama" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Nuri Gökhan Bozkır, tutuklandı.

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