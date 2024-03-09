Resmi Gazete'de Vergi Başmüfettişliklerine atama kararı!
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
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