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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

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Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

Son dakika haberleri... Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelileri arasında olan Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandığını duyurdu.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının şüphelilerinden olan, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır yakalandı.

Bozkır, Şanlıurfa'da görülen silah kaçakçılığı davasında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır." denildi.

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