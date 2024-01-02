Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Necip Hablemitoğlu cinayeti şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalandı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GELEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "18.12.2002 tarihinde Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayının şüphelilerinden, "terör örgütlerine silah sağlama" ve "tasarlayarak adam öldürme" suçlarından UYAP aranma kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, 02.01.2024 tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanmıştır." denildi.