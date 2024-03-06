Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: "İstanbul'a 10 yılda 600 km daha metro"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dev ulaşım projelerini katıldığı canlı yayında açıklıyor. Uraloğlu yaptığı açıklamada, "Şuan raylı sistem hattı 340. Önümüzdeki 10 yılda 600 km metro hattı yapmalıyız." dedi. Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı hattına da değinen Bakan Uraloğlu, "Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı hattı bu pazar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Metro istasyonlarını görsellere donatıyoruz. Kağıthane'deki metromuzda panoromik İstanbul görüntüsü var. Biz metro araçlarını yüzde 80 oranında yerli üretmeye başladık. Hem bakanlığımızın iştiraki TÜRASAŞ var hem de özel sektör çok iyi bir yere geldi." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin dev ulaşım projelerini katıldığı canlı yayında açıklıyor.
İşte Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları;
2004 YILINDAN 2024 YILINA KADAR HANGİ PROJELER YAPILDI?
2004 yılında 45 km metro vardı. Bugün 340 km. Kimin yaptığına bakmaksızın rakam 340. 20 yılda 295 km yapmış olmak başlangıç için iyidir. 2024'te 121 km olmuş. 2019'da yerel yönetim el değiştirdi.
2019'dan bugüne kadar 47.3 km metro yapıldı. İmamoğlu'nun yaptığı 8.1 km. Bir tespit yapıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız 59.4 km. Bu pazar günü Bakırköy Bahçelievler Bağcılar metro hattı açılacak. Gayrettepe-Kağıthane metro hattını açmıştık. Bu ay sonuna kalmadan İstanbul Havalimanı ile Arnavutköy arasındaki kısmı açacağız. Bu 14 km'lik bir kısım. Bu yıl sonuna kadar Halkalı'ya kadar olan kısmını bitirmiş olacağız.
"İSTANBUL'A 10 YILDA 600 KM DAHA METRO"
Bizim bakanlığımız tarafından yapılmış olan 183.2 km olacak. Şuan raylı sistem hattı 340. Önümüzdeki 10 yılda 600 km metro hattı yapmalıyız. Bu görev birinci olarak belediyelerindir. Bu projelerin onaylanması bizim bakanlığımızda. Büyükşehir ya da belediye kendisi yapabilir. Eğer belediye bakanlığın yapmasını isterse bize iletir, biz de Cumhurbaşkanımızın onayına sunarız. Belediye talep etmezse böyle bir yetkimiz var. Sadece ulusal ağa entegre olacak bizim doğrudan yapma hakkımız var. Başakşehir Çam Sakura'dakini biz bitirdik. Bize yer üstü yetmiyor. Mutlaka yeraltına inmeliyiz. Murat Bey'le beraber çalıştık. 10 yıl içerisinde 1004 km yapacağım diyor. Yani 600 km daha yapmalıyız. İstanbul'un ulaşımını çözmüş olur ve İstanbul yaşanabilir yer olur. Bir dönemde 600 km yapılamaz. Projelerini yapmaları bile 2-3 sene sunar. Bir dönemde yapılır desek gerçekçi olmaz. Çünkü yukarda kesintisiz devam eden hayat var. Orayı rahatsız etmeden yapılmalı. 600 km iddialı bir rakam.
"ZENGEZUR KORİDORU 2030'A KADAR BİTECEK"
Sene sonunda bu açıklığa kavuşacak. Türk dünyasına çok daha kestirme bir şekilde ulaşım sağlamış olacağız. Azerbaycan ayağını Azerbaycan üstlenecek. Böyle bir koridoru her ülke kendi üzerinden geçsin ister. İran istiyor bu koridoru. Bu aralar netleşecek. Bir de kalkınma yolu koridorumuz var. Bizim dünyamızda hep ticaretimiz doğu ve batı ekseninde olmuştur.
"BAKIRKÖY-BAĞCILAR-KİRAZLI HATTINI AÇACAĞIZ"
Bakırköy-Bağcılar-Kirazlı hattını açacağız. Bu pazar Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. Metro istasyonlarını görsellere donatıyoruz. Kağıthane'deki metromuzda panoromik İstanbul görüntüsü var. Biz metro araçlarını yüzde 80 oranında yerli üretmeye başladık. Hem bakanlığımızın iştiraki TÜRASAŞ var hem de özel sektör çok iyi bir yere geldi.
"İSTANBUL ANKARA ARASINA SÜPER HIZLI TREN"
Biz şehirlerdeki nüfusu ölçüyoruz. Ne lazım diye bakıyoruz. İstanbul Ankara arası şu an ihtiyacımızı karşılıyor ama bir 10 sene sonra karşılamayacak. Yeni bir otoyol. Kuzey Marmara'daki gibi olacak. Hem daha kısa olacak. Hem de kış şartlarının daha hafif olduğu bir bölge. 276 km'lik bir otoyol. Kuzey Marmara'nın devamı olan yeni bir otoyol. Akyazı Beypazarı Nallıhan ve Ankara'ya ulaşacak. Bir de hızlı tren düşünüyoruz bu otoyol projesine yakın bir şekilde. Bu süper hızlı tren ile Ankara İstanbul ile 80 dakikaya düşecek. Bir üst teknolojiye geçmiş olacak ülkemiz bu trenle. Süper hızlı trenin hızı 350 km olacak. 2028'e kadar projesini bitirip başlayacağız. 2035 civarı olacak bitimi. 10-11 yıl içinde. Bizim geleceği de planlamamız gerekiyor.
"4 YENİ HAVALİMANI YAPACAĞIZ"
Zaman zaman 'ülkemize dengeli yapmadınız' diyorlar. Nüfus yoğunluklarını düşünün. Karadeniz'deki havalimanı sayısını ve Marmara'daki Ege'deki havalimanı sayısını düşünün. 61 havalimanı olacak. 4 tane yeni havalimanı yapacağız. 3 tanesinin yapımı devam ediyor. Çukurova'daki havalimanını yapıyoruz. Adana'daki havalimanı eğitim alanı olarak kullanacağız. Bayburt Gümüşhane devam ediyor. Trabzon da var. Onu yeniliyoruz. Yozgat da var. Karaman'da da planlıyoruz. Yakında düşünmüyoruz ama gelecek projeksiyonunda var. Şu an Türkiye'ye 4 saatlik mesafede 67 ülke var. Bugün 131 ülkede 346 farklı noktaya uçuyoruz havayolu ulaşımı ile.
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