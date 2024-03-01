Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan müjde: Güneydoğu’ya iki yeni turistik hat | ‘Ankara-Diyarbakır’ ve ‘Ankara-Tatvan’

Uraloğlu, Ankara-Tatvan parkurunda iki kişinin seyahat edebildiği yataklı kabin fiyatının 9 bin 900 lira, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin lira olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Tren, hem alternatif bir tatil seçeneği sunarak Anadolu'muzun tarihi, doğal güzelliklerinin keşfedilmesini sağlıyor, hem de trende seyahatin kendisi tatil gibi. Ayrıca fotoğraf severler için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Bu turistik trenlerin de Turistik Doğu Ekspresi gibi çok sevileceğine inanıyoruz. Farklı parkurlarda da turistik trenlerin işletilmesi yönünde çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.