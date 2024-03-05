İstanbul’a 2 yeni metro müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi: Hizmete giriyorlar

ZENGEZUR'UN DEVAMI GELİYOR

Yeni Dilucu-Iğdır-Kars Demiryolu Hattı projesine de bu yıl ilk kazmanın vurulacağı bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, "Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır-Kars hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridorun bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı." ifadelerini kullandı.