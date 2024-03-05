İstanbul'a 2 yeni metro müjdesi! Bakan Abdulkadir Uraloğlu tarih verdi: Hizmete giriyorlar
Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün yapılan Kabine toplantısının ardından flaş açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metrosu'nun açılış tarihini 10 Mart olarak duyurdu. Bakan Uraloğlu ayrıca Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 kilometrelik metro hattının da bu ay hizmete gireceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un ulaşım keşmekeşini bitirecek projelerini peş peşe hizmete açıyor. Dün yapılan Kabine toplantısının ardından konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık kaynaklarıyla yapılan Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın açılış tarihini duyurdu. Bakan Uraloğlu hattın 10 Mart'ta hizmete girmesinin planlandığını söyledi.
ARNAVUTKÖY-İSTANBUL HAVALİMANI HATTI
Gazetecilerin sorularına yanıt veren Bakan Uraloğlu, Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasına yapılan 14 kilometrelik hatla ilgili de bilgi verdi. Bakan Uraloğlu, hattın bu ay içerisinde hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
BİR MÜJDE DE ANKARA'YA
Ankara için de müjdeler veren Bakan Uraloğlu, Nallıhan Kuş Cenneti'nin olduğu yerde Çayırhan Köprüsü ve Tüneli'ni de mart ayında açacaklarını duyurdu.
ZENGEZUR'UN DEVAMI GELİYOR
Yeni Dilucu-Iğdır-Kars Demiryolu Hattı projesine de bu yıl ilk kazmanın vurulacağı bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, "Zengezur'un devamı Dilucu-Iğdır-Kars hattı'na bu sene inşallah kazmayı vuracağız. Oranın ihalesini yapmıştık. Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridorun bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı." ifadelerini kullandı.
KALKINMA YOLU PROJESİ HIZ KAZANACAK
Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili olarak da Irak ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Konuyla ilgili olarak "Önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak." dedi.
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