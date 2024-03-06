Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı büyük beğeni topladı! Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun
Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi. İzmir'i karış karış gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatan Dağ, son olarak sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Dağ'ın seçim şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Klibin "Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun" sözleri ise dikkat çekti.
Türkiye yerel seçimlere gün sayıyor. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi.
İzmir'i karış karış gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatan Dağ, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı.
Dağ'ın seçim şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Klibin "Çekeceksin huzuru İzmir'de içine... Sana söz son bulacak artık tüm dertler" sözleri dikkat çekti.
"BAŞARI GELİYOR..."
Hamza Dağ, yeni seçim şarkısını,"Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu Başarı geliyor kalmıyor sorun" sözleriyle paylaştı.
Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu
Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu
Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun
Göreceksin geleceği kuracağız birlikte
Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler
Çekeceksin huzuru İzmir'de içine
Sana söz son bulacak artık tüm dertler
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