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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ'ın seçim şarkısı büyük beğeni topladı! Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

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Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ’ın seçim şarkısı büyük beğeni topladı! Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi. İzmir'i karış karış gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatan Dağ, son olarak sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Dağ'ın seçim şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Klibin "Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun" sözleri ise dikkat çekti.

Türkiye yerel seçimlere gün sayıyor. Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına hız verdi.

İzmir'i karış karış gezerek vatandaşlara proje ve vaatlerini anlatan Dağ, sosyal medya hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı.

Dağ'ın seçim şarkısı sosyal medyada büyük beğeni topladı. Klibin "Çekeceksin huzuru İzmir'de içine... Sana söz son bulacak artık tüm dertler" sözleri dikkat çekti.

"BAŞARI GELİYOR..."
Hamza Dağ, yeni seçim şarkısını,"Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu Körfezde yunuslar yüzecek kordon boyu Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu Başarı geliyor kalmıyor sorun" sözleriyle paylaştı.

İşte "Biz İzmir'iz başarabiliriz" klibinin sözleri:

"Nede Güzel İzmir'im
Bir tılsım gibisin
Ata'mın cesareti
Vatanın incisisin

Benzersiz bu şehir
Bulunmaz onun eşi
Kucaklar ecdat bizi
Yükseliş hemen şimdi

Güzel İzmir bağlarının olacak zümrüt yolu
Körfez'de yunuslar yüzecek kordon boyu
Mutlu yarınlara atacak gençlik oyu
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun

Göreceksin geleceği kuracağız birlikte
Yeşerecek dağlarında rengarenk çiçekler
Çekeceksin huzuru İzmir'de içine
Sana söz son bulacak artık tüm dertler

Yurdumun en batısında yok mu benim yolum
Güzel kokar aslında bir verseniz oyu
Bu mu sana layık olan uyan ata yurdum
Hamza Dağ geliyor kalmıyor sorun"

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