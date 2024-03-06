KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs ve Kıbrıs Türk halkı Anadolu’nun, Türkiye’nin kopmaz bir parçasıdır





"EGEMEN EŞİTLİĞİN OLMADIĞI BİR ANLAŞMA BUZ ÜZERİNE YAZI YAZMAYA BENZEYECEK"



Yeni çözüm modeli ve yeni siyasetlerinin Türkiye tarafından desteklenmesinin ellerini güçlendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğin olmadığı bir anlaşmanın buz üzerine yazı yazmaya benzeyeceğini ifade etti. Sıfır asker ve sıfır garantörlüğün Kıbrıs Türkünün sonu olacağını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığından asla vazgeçmeyeceklerini söyledi. Tatar, "İşte o zaman Kıbrıs Türkü'nün sonunun başlangıcı olacağını biliyoruz. Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, hem doğal zenginlikleri, hem güvenlik ve jeopolitik gelişmelerle orada yıllar sonra yakaladığı üstünlüğü kaybedecek. Biz Türk tarafı olarak, Türkiye'nin stratejisinin, yeni siyasetimizin sonuna kadar arkasında olmak zorundayız" dedi.



Federasyon defterini kapattıklarını, ancak egemen eşitlik ve uluslararası eşit statünün kabulü ile egemen eşit iki devlet temeline dayanan bir anlaşma için yeni ve resmi müzakerelere başlayacaklarına işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmaya ve halkı davasını böylesi platformlarda anlatmaya devam edeceklerini kaydetti.



Dünyanın ne yazık ki mağdurun ve mazlumun yanında yer almadığını, Gazze'de yaşanan dramın bunun bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Tatar, anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün bu nedenle çok önemli olduğunu belirtti.



"TURİSTLERİN ARTIK UÇAK DEĞİŞTİRMEDEN UÇABİLECEK OLMASI ÖNEMLİ"



Ercan Havalimanı'nın genişletilmesinin Kuzey Kıbrıs'a büyük katkı sağladığına da değinen Tatar, her gün büyük gövdeli uçakların KKTC'ye yolcu getirebildiğini söyledi. Eskiden sadece 150-160 kişilik uçakların KKTC'ye uçabildiğini hatırlatan Tatar, artık pistin genişletilmesiyle büyük gövdeli uçakların aynı anda 300 kişiyi taşıyabildiğini ve 6 ay içerisinde yolcu sayılarında yüzde 20-30'luk bir artış olduğunu belirtti.



Tatar, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla önümüzdeki dönemde, İngiltere'den, Almanya'dan ve diğer AB ülkelerinden, ziyaretçilerin ve turistlerin Kıbrıs'a artık uçağı değiştirmeden Türkiye üzerinden KKTC'ye uçabileceklerini kaydetti. Tatar, bu ülkelerden KKTC'ye direk uçuş yasağı olması nedeniyle, İstanbul, Ankara, İzmir havalimanlarında uçakların inmesi ve yolcuların uçak değiştirmek zorumda kalmadan Ercan Havalimanı'na uçabilecek olmasının dahi kendileri için önemli bir aşama olacağını söyledi.



Berlin'de bulunduğu süre zarfında, başkentte faaliyet gösteren Türk STK temsilcileriyle ve Türk işadamlarıyla da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Mart Perşembe günü Berlin'den ayrılacak.

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