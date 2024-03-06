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Dışişleri Bakanlığından işgalci İsrail'e sert tepki: Söz konusu plan Filistin topraklarına işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir

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Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Dışişleri Bakanlığından işgalci İsrail’e sert tepki: Söz konusu plan Filistin topraklarına işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir

Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Söz konusu plan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorlu konulmasıdır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgal faaliyetlerine derhal son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Keçeli, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in uluslararası hukuku daha fazla ihlal etmesine engel olabilmek için işlediği suçların en doğru terminolojiyle tanımlanması gerektiğini vurgulayan Keçeli, Batı Şeria'daki işgal faaliyetlerinin uluslararası toplum tarafından "yasa dışı yerleşim" olarak adlandırılmasının yeterli olmadığını belirtti.
Keçeli, "Söz konusu olan, hukuken Filistin halkına ait topraklara İsrail tarafından zorla el konulmasıdır." ifadesini kullandı.

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